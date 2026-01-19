Von der Leyen powiadomiła, że podczas spotkania podkreślała potrzebę jednoznacznego poszanowania suwerenności Grenlandii i Królestwa Danii. - Ma to ogromne znaczenie dla naszych stosunków transatlantyckich - napisała polityczka.

Dodała, że poinformowała amerykańską delegację o tym, że Unia Europejska pozostaje gotowa do dalszej ścisłej współpracy z USA, NATO i innymi sojusznikami. Szefowa KE podkreśliła też jednak, że Unia pozostaje w ścisłej współpracy z Danią, aby realizować z tym krajem wspólne interesy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Szefowa KE ujawniła, że rozmowy dotyczyły także wspólnych wysiłków na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie.

- Proces ten wiąże się z pogłębioną koordynacją (działań) między UE a USA, od gwarancji bezpieczeństwa po drogę do dobrobytu - napisała.

Uczestnicy spotkania omówili też zagadnienia dotyczące handlu i inwestycji transatlantyckich. Jak oceniła von der Leyen, stanowią one ważny atut zarówno dla gospodarki UE, jak też Stanów Zjednoczonych. - Cła są sprzeczne z tymi wspólnymi interesami - oceniła.

W poniedziałek, 19 stycznia, w szwajcarskim Davos rozpoczęło się 56. Światowe Forum Ekonomiczne. Wydarzenie potrwa do piątku i zgromadzi prawie 3 tys. liderów z ponad 130 krajów, w tym 65 szefów państw i rządów.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP)

