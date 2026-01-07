Sikorski brał udział w Paryżu w spotkaniu szefów dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego (Polska, Niemcy, Francja). W rozmowach uczestniczył także minister spraw zagranicznych Indii Subrahmanyam Jaishankar. Ministrowie dyskutowali na temat możliwości zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz relacji Indii z Rosją.

- Omówiliśmy kompleksowe relacje strategiczne z najważniejszymi partnerami. Osobiście wyraziłem satysfakcję ze zmniejszającego się importu ropy do Indii, bo to jest to, co finansuje machinę wojenną Putina - podkreślił Sikorski.

Wyraził także nadzieję, że będzie z szefem MSZ Indii kontynuować dialog na ten temat w przyszłym tygodniu, gdy - jak zapowiedział Sikorski - będzie jego gościem w Indiach.

Szef polskiego MSZ zaznaczył też, że kluczowe jest szybkie podpisanie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Indiami. - Tam są sektory, które są wrażliwe i dlatego dziękuję panu ministrowi za deklarację elastyczności w niektórych z tych tematów - dodał Sikorski. (PAP)