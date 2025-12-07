- Wczesnym rankiem w niedzielę 7 grudnia 2025 r. niewielka grupa żołnierzy rozpoczęła bunt, którego celem było zdestabilizowanie państwa i jego instytucji. W obliczu tej sytuacji benińskie siły zbrojne i ich dowództwo, wierne swojej przysiędze, pozostały lojalne wobec republiki – oświadczył w zamieszczonym na Facebooku nagraniu szef resortu spraw wewnętrznych Alassane Seidou.

W niedzielę rano grupa wojskowych, która przedstawiła się jako „Wojskowy Komitet Odnowy”, ogłosiła w telewizji publicznej usunięcie ze stanowiska prezydenta kraju Patrice’a Talona i rozwiązanie wszystkich instytucji państwowych oraz zamknięcie granic państwa. Poinformowali też, że na czele komitetu stoi podpułkownik Pascal Tigri.

Kilka godzin później minister spraw zagranicznych Shegun Bakari powiedział agencji Reutera, że „trwa próba (zamachu stanu), ale sytuacja jest pod kontrolą”. Dodał, że spiskowcy zdołali jedynie przejąć kontrolę nad państwową telewizją, która została odcięta krótko po tym, jak odczytali oni swoje oświadczenie.

Reuters podał, że w niedzielę przed południem w kilku miejscach w stolicy Beninu, Kotonu, w tym w pobliżu pałacu prezydenckiego, słychać było strzały, ale wczesnym popołudniem ucichły one zupełnie.

Na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji o miejscu pobytu prezydenta Talona, który w kwietniu 2026 r. powinien ustąpić z urzędu po 10 latach jego sprawowania, ale źródło w jego otoczeniu powiedziało AFP, że szef państwa jest bezpieczny.