Kidawa-Błońska była gościem świątecznego spotkania Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata”, które odbyło się w klubie żeglarskim Wendenschloss w stolicy Niemiec.

W swoim wystąpieniu marszałek podkreśliła, że rok temu cykl świątecznych spotkań rozpoczęła od tego ze społecznością polonijną w Ukrainie, a w tym roku od Niemiec. - Chciałam, żeby to była taka klamra. Pokazać tamtą część Europy i naszą, gdzie problemy w wielu sprawach są podobne - stwierdziła.

Kidawa-Błońska mówiła o polskiej edukacji

- Praca, którą codziennie wykonujecie jest bezcenna - oświadczyła Kidawa-Błońska, dziękując pracownikom „Oświaty”. - Chciałabym, by język polski był traktowany jako drugi język w wielu szkołach w Niemczech i innych krajach na świecie - powiedziała marszałek. Jej zdaniem, język polski „może być dodatkowym atutem w karierze wielu młodych ludzi, dając szansę działania w naszej części Europy”.

Na spotkaniu głos zabrał także szef ambasady RP w Niemczech Jan Tombiński. Jak zapowiedział, temat nauczania języka polskiego zostanie podniesiony w rozmowach ze stroną niemiecką w przyszłym tygodniu, gdy do Berlina przyjedzie ministra edukacji Barbara Nowacka.

- Praca, którą państwo wykonujecie, jest pracą wyjątkową, ponieważ skupia się na przekazaniu języka jako nośnika kultury. Widzimy często, jak trudno jest podtrzymać związek z krajem, jeżeli zaniedbujemy naukę języka - zaznaczył Tombiński.

Były upominki dla polskich nauczycieli

Na świątecznym spotkaniu Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata”, które naucza obecnie języka polskiego w 40 klasach, nauczyciele otrzymali od marszałek Senatu skromne upominki. Uroczystość uświetnił występ dzieci z grupy teatralnej „Bez paniki”, na którym wspólnie odśpiewano kolędy.

Kidawa-Błońska od niedzieli przebywa z dwudniową wizytą w Niemczech. Prócz spotkań ze środowiskami polonijnymi w planach jest złożenie przez marszałek Senatu w poniedziałek kwiatów w miejscu upamiętnienia polskich ofiar nazizmu i ofiar niemieckiej okupacji i terroru w Polsce.

1 grudnia w Berlinie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Premier Donald Tusk podniósł na nich sprawę zadośćuczynień dla żyjących polskich obywateli, poszkodowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. W środę Bundestag przegłosował natomiast rezolucję wzywającą rząd Niemiec do rozpoczęcia fazy planowania oraz budowy w Berlinie pomnika polskich ofiar narodowego socjalizmu i niemieckiej okupacji w Polsce w latach 1939–1945.