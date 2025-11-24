Według chińskiego przywódcy, od czasu spotkania w Pusan w Korei Płd., na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), do którego doszło pod koniec października, stosunki chińsko-amerykańskie są „generalnie stabilne i pozytywne”. Xi podkreślił, że fakt ten dowodzi, iż „współpraca przynosi obopólne korzyści, a konfrontacja szkodzi obu stronom”. Dodał, że „wzajemne sukcesy i wspólny dobrobyt” stały się rzeczywistością. Wezwał również do utrzymania tej dynamiki, aby stworzyć „nową przestrzeń dla współpracy”.

Xi Jinping: "powrót Tajwanu do Chin jest ważną częścią powojennego porządku międzynarodowego”

Xi przedstawił również „zasadnicze” stanowisko Chin w sprawie Tajwanu. Zaznaczył, że „powrót Tajwanu do Chin jest ważną częścią powojennego porządku międzynarodowego” i zaapelował o wspólne „chronienie owoców zwycięstwa w II wojnie światowej”.

Trump, cytowany przez chińskie MSZ, miał przyznać, że „całkowicie zgadza się z poglądami (Xi – PAP) na temat stosunków dwustronnych” Waszyngtonu i Pekinu. Zapewnił, że obie strony wdrażają ustalenia osiągnięte podczas rozmów w Korei Płd. Zapewnił też, że „Stany Zjednoczone rozumieją znaczenie kwestii Tajwanu dla Chin”.

USA obniżą o 10 pkt proc cła na chińskie towary w zamian za zatrzymanie fentanylu

Zgodnie z porozumieniem osiągniętym w Pusan, Chiny zgodziły się zawiesić na rok najnowsze restrykcje dotyczące eksportu metali ziem rzadkich. W zamian USA mają zawiesić, również na rok, wdrażanie zaostrzonych zasad kontroli eksportu oraz dochodzenie w sprawie chińskiej branży morskiej, logistycznej i stoczniowej. Dodatkowo USA obniżą o 10 pkt proc. cła na chińskie towary w zamian za obietnicę Pekinu, że powstrzyma przepływ do Stanów Zjednoczonych prekursorów narkotyku o nazwie fentanyl. Chiny zgodziły się też wznowić zakupy amerykańskiej soi.

USA i Chiny o "kryzysie w Ukrainie"

Jak przekazało MSZ, przywódcy poruszyli także temat „kryzysu w Ukrainie”. Xi Jinping oświadczył, że Chiny „wspierają wszelkie wysiłki na rzecz pokoju” i wyraził nadzieję na osiągnięcie „sprawiedliwego, trwałego i wiążącego porozumienia pokojowego, aby rozwiązać kryzys u jego źródeł”.

Komunistyczne władze Chin deklarują neutralną postawę wobec rozpętanej przez Rosję wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie; inwazję nazywają „kryzysem na Ukrainie”. Jednocześnie nie potępiły rosyjskiej agresji ani zaangażowania północnokoreańskich żołnierzy do walki na froncie, a także sprzeciwiają się sankcjom nakładanym na Rosję przez Zachód. Między Pekinem a Moskwą doszło także do zacieśnienia współpracy w wielu dziedzinach, m.in. militarnej, w tym również w ramach wspólnych manewrów wojskowych.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP)