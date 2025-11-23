Jak usłyszeliśmy od rozmówców z Kijowa, Ukraińcy zamierzają wykorzystać doświadczenia z I poł. roku, gdy negocjowali z USA umowę o wydobyciu surowców. Taktyka zmierza do wykreślenia trudnych do zaakceptowania elementów planu, który rosyjski wysłannik Kiriłł Dmitrijew napisał wspólnie z przedstawicielem Donalda Trumpa Steve’em Witkoffem i zięciem prezydenta Jaredem Kushnerem, w tym wymogu przekazania całości Donbasu Rosji. Przerobiony plan odrzuciłby Kreml, a Ukraina uniknęłaby oskarżeń, że to ona stoi na drodze do pokoju.

Ołeksandr Mereżko, szef parlamentarnej komisji spraw zagranicznych Ukrainy, opisując w rozmowie z DGP treść 28 punktów Witkoffa–Dmitrijewa, nawiązuje do książki Trumpa „The Art of the Deal, czyli sztuka robienia interesów”: zaczyna się od absurdalnej propozycji, by więcej ugrać w negocjacjach. Tak było przy okazji rozmów o kopalinach; pierwotna wersja umowy zakładała przekazanie dużej części ukraińskiej suwerenności Stanom Zjednoczonym. W toku negocjacji Amerykanie łatwo schodzili z pierwotnych żądań. – Teraz sytuacja jest jednak nieco inna. Wtedy i Amerykanom, i Ukraińcom zależało do porozumieniu. Teraz mamy Rosję, która kompromisu nie chce – mówi polityk.