Mokyr wykłada na amerykańskim Northwestern University. Aghion pracuje w paryskich Collège de France i INSEAD, a także na London School of Economics. Howitt na Northwestern się doktoryzował, wykłada na Brown University w Providence w USA.

Co do zasady, jeśli Nobel jest przyznawany więcej niż jednej osobie, dzieli się go na równo. Tym razem 11 mln koron szwedzkich (4,25 mln zł) podzielono po połowie: jedną część dostał Mokyr, drugą Aghion i Howitt, którzy mają na koncie szereg wspólnych prac.

Mokyr na innowacje i ich wpływ na wzrost gospodarczy patrzy przede wszystkim w perspektywie historycznej. Pozostała dwójka „skonstruowała model matematyczny dla tzw. kreatywnej destrukcji: gdy na rynku pojawia się nowy i lepszy produkt, firmy sprzedające starsze produkty tracą” – napisano w komunikacie o przyznaniu nagrody. ©℗