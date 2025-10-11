– Drugie trzęsienie ziemi jest odrębnym trzęsieniem, które nazywamy trzęsieniem podwójnym. Oba miały miejsce w tym samym obszarze, ale miały różną siłę i epicentrum – powiedział Teresito Bacolcol, szef Filipińskiego Instytutu Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS).

Magnituda 7,4 i 6,8 w tym samym regionie

Pierwsze trzęsienie ziemi odnotowano w południowo-wschodniej prowincji Davao Oriental. Władze natychmiast ogłosiły ostrzeżenie przed tsunami, które zostało odwołane przed godziną 14 czasu lokalnego. Wstrząsy spowodowały liczne osunięcia ziemi oraz ewakuacje obszarów nadbrzeżnych.

Kilka godzin później sejsmolodzy zarejestrowali kolejne trzęsienie o magnitudzie 6,8. Eksperci podkreślają, że oba wstrząsy są ze sobą powiązane, jednak nie stanowią serii wstrząsów wtórnych, lecz dwa oddzielne zjawiska sejsmiczne.

Co najmniej siedem ofiar śmiertelnych

W wyniku trzęsień zginęło co najmniej siedem osób. Władze prowadzą obecnie ocenę zniszczeń oraz monitorują zagrożenie dla naruszonych konstrukcji budynków. Podkreślono, że drugie trzęsienie mogło dodatkowo osłabić struktury uszkodzone przez pierwsze.

Szkody odnotowano m.in. na lotnisku w Davao. Obiekt pozostaje częściowo uszkodzony, jednak loty nie zostały odwołane. Lokalne służby inżynieryjne prowadzą kontrole konstrukcji mostów, dróg oraz budynków użyteczności publicznej.

Filipiny w strefie pacyficznego pierścienia ognia

Filipiny, podobnie jak sąsiednia Indonezja, znajdują się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia – obszarze, w którym występuje około 90 procent wszystkich trzęsień ziemi na świecie. Region ten charakteryzuje się obecnością licznych rowów oceanicznych i aktywnych wulkanów, co sprzyja częstym zjawiskom sejsmicznym.

Poprzednie trzęsienie ziemi 30 września

Zaledwie dwa miesiące wcześniej, 30 września, trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,9 nawiedziło prowincję Cebu w środkowej części archipelagu. Wówczas zginęło co najmniej 72 ludzi, a 500 zostało rannych. Najnowsze wstrząsy potwierdzają utrzymujące się wysokie ryzyko kolejnych zjawisk sejsmicznych w tym regionie.