Zgodnie z unijnymi przepisami wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane do przekazania Komisji zaktualizowanych planów do 30 czerwca 2024 r. Polska nie wywiązała się z obowiązku przedstawienia ostatecznej, zaktualizowanej wersji krajowego planu na rzecz energii i klimatu. W związku z tym Komisja, przed skierowaniem skargi do TSUE, wszczęła wobec Polski procedurę naruszenia prawa UE.
