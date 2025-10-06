Nowy Dacia Hipster Concept wygląda jak auto z innej planety – pudełkowaty, geometryczny, niezwykle prosty i jednocześnie praktyczny. Pytanie, które dziś elektryzuje branżę: czy to tylko eksperyment, czy rzeczywiście początek nowego rozdziału w historii marki? Złośliwi mówią wprost - "to auto jest brzydsze od fiata multipla". Aby napewno?

Dacia z klocków Lego

Już pierwsze spojrzenie na Hipstera robi ogromne wrażenie. Z odległości kilku metrów samochód wygląda tak, jakby powstał z kolorowych klocków. Jego konstrukcja jest całkowicie pozbawiona zwisów – koła umieszczono w samych narożnikach, a linie karoserii są niemal pionowe - zauważa Auto Świat. To daje nie tylko futurystyczny wygląd, ale i maksymalne wykorzystanie przestrzeni.

/> />

/> />

/> />

Wnętrze zaskakuje równie mocno. Na trzech metrach długości projektanci zmieścili cztery pełnowymiarowe miejsca siedzące oraz modułowy bagażnik o pojemności od 70 do 500 litrów. Wszystko zależy od tego, czy tylna kanapa jest zajęta, czy złożona. Takiej funkcjonalności próżno szukać u konkurencji.

Prostota zamiast gadżetów

Twórcy Hipstera postawili na hasło: maksimum użyteczności, minimum dodatków. Wnętrze pozbawione jest zbędnych gadżetów, które mogłyby podnieść cenę auta i utrudnić jego obsługę. Na desce rozdzielczej znajduje się tylko stacja dokująca dla smartfona, pełniącego rolę kluczyka, ekranu z danymi, systemu nawigacji i centrum multimediów. To rozwiązanie, które może przypaść do gustu młodszym kierowcom, ale też seniorom – proste i intuicyjne.

Hipster ma być autem na krótkie dystanse, do kilkudziesięciu kilometrów dziennie. Dzięki wymiarom – 1,52 m wysokości i 1,55 m szerokości – wsiadanie i wysiadanie jest wyjątkowo wygodne, a szerokie drzwi dodatkowo ułatwiają codzienne użytkowanie. Tylna kanapa jest dostępna dzięki mechanizmowi podnoszenia przednich foteli, a światło do wnętrza wpada przez okno dachowe umieszczone nad przednimi siedzeniami.

Bagażnik – od zakupów po większe pakunki

Dostęp do bagażnika odbywa się przez dwuczęściową, pionową klapę obejmującą całą szerokość auta. Przy zajętej kanapie mamy jedynie 70 litrów przestrzeni – wystarczająco na zakupy czy niewielką torbę. Ale po złożeniu oparcia zyskujemy imponujące 500 litrów miejsca. To rozwiązanie czyni Hipstera jednym z najbardziej praktycznych miniaturowych elektryków na świecie.

Rewolucja czy tylko koncept?

Czy Hipster Concept pozostanie tylko designerskim eksperymentem, czy też trafi do seryjnej produkcji? To pytanie nurtuje zarówno ekspertów, jak i fanów marki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Dacia planuje wprowadzenie auta do sprzedaży już w 2027 roku. Co ciekawe, samochód ma zachować swój nietypowy, kwadratowy wygląd, który dziś budzi tyle emocji.

Jeszcze ciekawsza jest kwestia ceny. Według przecieków Hipster ma kosztować około 15 tys. euro, czyli około 63 tys. zł. To stawia go w zupełnie nowym segmencie – najtańszych miejskich elektryków w Europie.

Porównanie ze Springiem – czy Hipster będzie hitem?

Dacia już teraz sprzedaje w Polsce najtańszego elektryka na rynku – model Spring. Auto mierzy 3,7 metra i kosztuje w najtańszej wersji około 77 tys. zł. Co istotne, dzięki programowi dopłat NaszeAuto kierowcy mogą otrzymać do 40 tys. zł wsparcia.

Jeśli Hipster rzeczywiście zadebiutuje w cenie 15 tys. euro, a dopłaty zostaną utrzymane, stanie się najatrakcyjniejszym elektrykiem w Polsce i jednym z najtańszych w Europie. To może sprawić, że po auto sięgną nie tylko młodzi klienci z dużych miast, ale też osoby starsze, które szukają niedrogiego, prostego i oszczędnego środka transportu.

Auto dla hipsterów i seniorów?

Choć nazwa Hipster może sugerować, że pojazd jest skierowany wyłącznie do młodych, modnych mieszkańców dużych miast, eksperci przewidują, że jego minimalistyczne rozwiązania i niska cena mogą przyciągnąć również osoby starsze. Prostota obsługi, brak nadmiaru elektroniki i praktyczny bagażnik to cechy, które szczególnie cenią seniorzy.

Jeżeli zapowiedzi się potwierdzą, za dwa lata możemy być świadkami prawdziwej rewolucji na rynku motoryzacyjnym. Dacia udowadnia, że nie trzeba ścigać się z Teslą czy innymi gigantami w zakresie luksusu i zaawansowanych systemów. Wystarczy prosty, tani i praktyczny samochód, który odpowiada na realne potrzeby klientów.

Czy Hipster rzeczywiście zmieni sposób, w jaki patrzymy na auta elektryczne? O tym przekonamy się w 2027 roku.