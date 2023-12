Fraki, suknie i pióra. Tak bawiła się w sylwestrową noc przedwojenna Warszawa [GALERIA] »

W polskiej kulturze ludowej to Nowy Rok, a nie sylwestra, spędzano uroczyście, przygotowując świąteczne obiady dla rodziny, gości, ale także i kolędników. Sylwestrowe zabawy pojawiły się dopiero w XIX wieku i to w najbogatszych domach w miastach. Przez wieki to Nowy Rok był ważniejszym świętem, które wiązało się z wystawnymi obiadami i piciem trunków.