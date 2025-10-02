– Porty w Szczecinie i Świnoujściu są chronione i monitorowane przez całą dobę, a wszelkie incydenty czy najmniej niepokojące sytuacje są zgodnie z procedurami zgłaszane odpowiednim służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo – przekazała Weronika Gocłowska.

Podkreśliła, że bezpośrednio na terenie portu w Szczecinie ani w Świnoujściu nie zanotowano w ostatnich dniach incydentów.

– Wspólnie ze służbami i administracją morską prowadzimy stały i wynikający z przepisów monitoring jednostek i ruchu w porcie – dodała.

W czwartek w Kopenhadze premier Donald Tusk przekazał, że „mamy kolejny incydent w pobliżu portu w Szczecinie”. Według szefa polskiego rządu chodzi o rosyjskie jednostki. (PAP)