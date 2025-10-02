Ponad 400 żołnierzy liczyła w 2024 r. jednostka Sił Obronnych Izraela 9900. W ramach programu Ro’im Rachok (Patrząc w przyszłość) angażuje żołnierzy w spektrum autyzmu (tzw. neuroatypowych) w działania wojny informacyjnej, białego wywiadu czy analizy danych wojskowych. Oddział stworzyło w 2013 r. dwóch weteranów Mosadu, którzy zauważyli, że młodzi ludzie ze spektrum autyzmu mają ponadprzeciętną zdolność do analitycznego myślenia i pamięć wzrokową, co daje im predyspozycje do analizy zdjęć z rozpoznania powietrznego i wychwytywania najdrobniejszych szczegółów.

Każdy pójdzie do wojska? Nowe przepisy nie oszczędzą nawet mieszkających za granicą
Każdy pójdzie do wojska? Nowe przepisy nie oszczędzą nawet mieszkających za granicą

Zobacz również

Wojsko Izraela docenia szczególne zdolności osób z autyzmem

Armia izraelska na tyle docenia ich zdolności, że obecnie nie tylko analizują zdjęcia satelitarne czy rozmieszczenie dronów, ale sprawdzają się w zadaniach z cyberbezpieczeństwa. Pierwsza faza rekrutacji do wojska skupia się na testach i rozmowach kwalifikacyjnych, które mają wykazać nie tylko zdolności do analizowania obrazów, ale też dostosowania się do struktury armii. W drugiej fazie, która trwa trzy miesiące, kandydaci mają zajęcia z interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych, jak również wraz z logopedami, terapeutami zajęciowymi i psychologami uczą się m.in. komunikacji z dowódcą, pracy w grupie i przystosowują się do warunków służby. Zespół szkoli także dowódców, którzy biorą udział w programie.

Trzymiesięczna faza końcowa odbywa się w bazie w Tel Awiwie. Jeśli uczestnicy ukończą sześciomiesięczne szkolenie i uzyskają zgodę Sił Obronnych Izraela, po dołączeniu do jednostki służą u boku żołnierzy neurotypowych, przygotowanych do pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Izrael jest pod tym względem najbardziej otwarty na osoby neuroatypowe w wojsku. W USA autyzm oficjalnie wyklucza ze służby, a możliwość zatrudnienia w armii stanowi bardzo rzadki wyjątek, w Danii od czerwca 2025 r. decyzje w tej sprawie zapadają indywidualnie, podobnie jak w Finlandii.

Lekarze w Legionie Cywilnym? Wojsko musi zaoferować więcej niż adrenalinę
Lekarze w Legionie Cywilnym? Wojsko musi zaoferować więcej niż adrenalinę

Zobacz również

Wojsko Polskie jeszcze nie zauważa potencjału osób z autyzmem

W Polsce, jak wynika z odpowiedzi wiceszefa MON Pawła Bejdy na lutową interpelację posła Waldemara Andzela, osoby w spektrum autyzmu nie mogą służyć w armii zawodowej, ale prawo nie wyklucza ubiegania się przez nie o zatrudnienie w charakterze cywilnego pracownika resortu obrony narodowej. Potwierdza to, w odpowiedzi na nasze pytania, rzecznik MON. "Służba wojskowa jest związana z ekspozycją na ponadprzeciętne obciążenia fizyczne i psychiczne, nienormowany czas pracy, w tym także w porze nocnej, stres, presję czasu, pracę w warunkach uciążliwych dla zdrowia, pracę w zespole o zhierarchizowanej strukturze, konieczność utrzymania wysokiego poziomu sprawności fizycznej. Nie bez znaczenia jest fakt dostępu do broni. Wymienione warunki i właściwości służby wojskowej są niemal typowymi okolicznościami, w których można spodziewać się dysfunkcyjnej postawy osoby w spektrum autyzmu” – napisał wiceminister Bejda.

Możliwość pełnienia zawodowej służby wojskowej przez osoby w spektrum autyzmu i z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) była przedmiotem dyskusji podczas konferencji „Współczesne kryzysy zdrowia psychicznego w Wojsku Polskim. Wyzwania kliniczne, instytucjonalne i kulturowe w pracy psychologa i psychiatry wojskowego”, organizowanej w Wojskowym Instytucie Medycznym. Prelegenci – cywilni i wojskowi psychiatrzy i psychologowie zastanawiali się, czy osoby z diagnozą spektrum autyzmu (autism spectrum disorder, ASD) czy ADHD powinny być wykluczane ze służby. Większość mówców zgodziła się, że każdy przypadek jest indywidualny i o ile tzw. wysokofunkcjonujące osoby z tymi rozpoznaniami mogłyby znakomicie sprawdzić się na niektórych stanowiskach, ASD i ADHD co do zasady charakteryzują się cechami, które przeszkadzają nie tylko w podporządkowaniu się ściśle hierarchicznej strukturze armii, ale także narażają na duży stres związany m.in. z nadwrażliwością sensoryczną na huk broni czy wybuchy oraz brakiem stabilizacji. Jednocześnie – podkreślali – przy obecnym zwiększonym zapotrzebowaniu armii na żołnierzy, może się okazać, że do wojska trafią niezdiagnozowane osoby z tymi zaburzeniami.