Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen we wrześniu o 3,0 proc. rdr i 0,2 proc. miesiąc do miesiąca. Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i sierpień 2025 r.:
|wrzesień
|wrzesień
|sierpień
|sierpień
|rdr
|mdm
|rdr
|mdm
|INFLACJA OGÓŁEM
|2,9
|0,0
|2,9*
|0,0*
|Żywność i napoje bezalkoholowe
|4,2
|-0,5
|4,9
|-0,1
|Nośniki energii
|2,4
|0,2
|2,3
|0,1
|Paliwa do prywatnych środków transportu
|-4,9
|-0,4
|-7,7
|-1,9
*odczyt z 15 września
Pełne dane o inflacji CPI w czerwcu GUS opublikuje 15 października.
