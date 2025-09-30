Inflacja w ujęciu rocznym utrzymuje się na poziomie 2,9 proc.

Inflacja konsumencka w Polsce wyniosła 2,9 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu 2025 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się, podał też GUS.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2025 r. wzrosły o 2,9 proc. (wskaźnik cen 102,9) w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się przeciętnie na poziomie zanotowanym przed miesiącem (wskaźnik cen 100,0)" - czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w Polsce wzrosły o 4,2 proc. r/r, ceny nośników energii odnotowały wzrost o 2,4 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadek o 4,9 proc. W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,5 proc., ceny nośników energii wzrosły o 0,2 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 0,4 proc. Konsensus rynkowy wynosił: +3 proc. r/r i +0,2 proc. m/m.