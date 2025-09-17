Optometrysta będzie mógł wystawić skierowanie do okulisty, co uprości proces diagnozy i leczenia chorób oczu. W przypadku psychologa łatwiejszy dostęp do porad ma wspierać profilaktykę i wczesne reagowanie na problemy zdrowia psychicznego. Z kolei lekarz medycyny sportowej szybciej udzieli konsultacji osobom aktywnym fizycznie, w tym dzieciom i młodzieży, co pozwoli na wcześniejsze wykrywanie przeciążeń i zapobieganie poważniejszym kontuzjom.
Celem nowelizacji jest również odciążenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy do tej pory kierowali pacjentów do wskazanych specjalistów. Przełoży się to na skrócenie kolejek, zmniejszenie liczby zbędnych wizyt i lepsze wykorzystanie środków publicznych. Reforma stanowi ważny element modernizacji systemu ochrony zdrowia, ukierunkowany na zwiększenie dostępności świadczeń i sprawniejsze wykorzystanie zasobów.