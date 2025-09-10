Prokuratura dementuje doniesienia o rozbitym dronie w Zamościu

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec poinformował, że informacje o rzekomym rozbiciu się drona pojawiały się w portalach społecznościowych. Jak dodał, "żadne służby ani świadkowie nie informowali o takim zdarzeniu".

Przestrzeń powietrzna Polski wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony

W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. DORSZ przekazało po godz. 7:30., że operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się.

Premier Tusk: pierwszy raz zestrzelono rosyjskie drony nad terytorium NATO

Premier Donald Tusk powiedział w środę przed nadzwyczajnym posiedzeniem rządu, że pierwszy raz doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO. Zauważył, że wszyscy sojusznicy traktują sytuację bardzo poważnie. Szef rządu podkreślił, że nie zanotowano żadnych ofiar. (PAP)