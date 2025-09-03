Bazowa kwota 14. emerytury w 2025 roku została ustalona na 1878,91 zł brutto. Otrzymają ją jednak tylko osoby, których podstawowe świadczenie emerytalne mieści się w granicy do 2900 zł brutto.

Dla emerytów i rencistów, którzy pobierają wyższe świadczenie, zastosowana zostanie zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że czternastka będzie proporcjonalnie pomniejszana – o 1 zł netto za każdy 1 zł przekroczenia limitu.

Komu przysługuje 14. emerytura w 2025 roku?

Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć osoby, które pobierają:

emerytury (w tym pomostowe, okresowe kapitałowe i częściowe),

emerytury w wysokości niższej niż najniższa emerytura, tzw. emerytury groszowe,

renty z tytułu niezdolności do pracy – także dla inwalidów wojennych i wojskowych, wypadkowe czy szkoleniowe,

renty socjalne oraz renty socjalne w zmniejszonej wysokości,

renty rodzinne,

rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane jako Emerytura MAMA 4+, również jeśli jest niższe niż najniższa emerytura,

świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,

świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

emeryturę dostaną także emeryci i renciści służb mundurowych.

Kto nie dostanie 14. emerytury w tym roku?

Nie każdy senior znajdzie się w gronie uprawnionych. Wyłączone z prawa do czternastki są osoby, które:

nie posiadają statusu emeryta lub rencisty na dzień weryfikacji,

przekroczyły próg dochodowy 4728,91 zł brutto – w takim przypadku świadczenie nie zostanie wypłacone,

mają zawieszone prawo do świadczenia z powodu zbyt wysokich zarobków,

uzyskają status emeryta lub rencisty dopiero po terminie ustalonym w przepisach.

emerytura nie przysługuje również sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, ponieważ formalnie nie mają statusu emeryta.

Zasada złotówka za złotówkę przy 14. emeryturze

Osoby, których podstawowe świadczenie wynosi między 2900 zł a 4728,91 zł brutto, otrzymają czternastkę pomniejszoną o każdą złotówkę powyżej progu. W praktyce oznacza to, że senior z emeryturą wynoszącą np. 3500 zł brutto, dostanie 14. emeryturę niższą o 600 zł.

Najniższa kwota 14. emerytury

Rząd ustalił również minimalny próg. Najniższa możliwa wypłata dodatkowego świadczenia wynosi 50 zł brutto. Jeżeli obliczona kwota po zastosowaniu zasady proporcjonalnego obniżania będzie niższa, świadczenie nie zostanie przyznane.

Warunki otrzymania czternastki w 2025 roku

Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, trzeba spełnić łącznie dwa warunki:

Posiadać status emeryta lub rencisty w dniu wskazanym w przepisach.

Nie przekroczyć limitu dochodowego w wysokości 2900 zł brutto, aby zachować pełną kwotę świadczenia.

Seniorzy, którzy spełnią te wymogi, mogą liczyć na pełną czternastkę. Pozostali otrzymają pomniejszoną wersję lub w ogóle zostaną jej pozbawieni.

Wielu emerytów liczy, że 14. emerytura zostanie wpisana na stałe do systemu świadczeń socjalnych. Jak podkreślają przedstawiciele rządu, ma ona pełnić funkcję wsparcia w obliczu rosnących kosztów życia i inflacji.

– Dodatkowe świadczenie jest istotnym elementem polityki społecznej państwa i realnym wsparciem dla milionów seniorów – podkreślają przedstawiciele resortu rodziny.

Kluczowe informacje dla seniorów