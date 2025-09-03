Najczęściej dotyczy to pracy w Niemczech, gdzie wielu naszych rodaków spędziło lata aktywności zawodowej. Ile można zyskać i jakie formalności trzeba spełnić, by świadczenie trafiło na konto?

Druga emerytura z Niemiec – ile można zyskać?

Szacuje się, że dodatkowa emerytura z Niemiec to średnio około 200 euro miesięcznie, czyli w przeliczeniu od 850 do nawet 1000 zł. Wysokość świadczenia zależy jednak od indywidualnego przebiegu kariery zawodowej za Odrą, wysokości zarobków i liczby zdobytych punktów emerytalnych (Entgeltpunkte). W przeciwieństwie do Polski, niemiecki system nie przewiduje gwarantowanej minimalnej emerytury – wszystko opiera się na składkach i przepracowanych okresach.

Staż pracy w Polsce i w Niemczech a prawo do dwóch emerytur

Podstawowym warunkiem uzyskania prawa do dwóch świadczeń jest spełnienie wymaganego stażu pracy w obu krajach.

W Polsce obowiązuje minimalny staż pracy:

20 lat dla kobiet,

25 lat dla mężczyzn.

W Niemczech natomiast trzeba udokumentować tzw. okres ubezpieczenia (Wartezeit), który wynosi co najmniej 60 miesięcy, czyli 5 lat. Do tego okresu zaliczają się zarówno miesiące, w których odprowadzano składki, jak i niektóre okresy nieskładkowe – np. czas opieki nad dzieckiem. To oznacza, że nawet osoby, które wyjechały do Niemiec tylko na kilka lat, mogą liczyć na dodatkowe pieniądze w przyszłości.

Wiek emerytalny w Niemczech i Polsce – kluczowe różnice

Różnice pojawiają się również przy wieku emerytalnym. Polska utrzymuje go na niższym poziomie:

kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat,

mężczyźni w wieku 65 lat.

Niemcy stopniowo podnoszą wiek emerytalny do 67 lat. Już w 2025 roku wygląda to następująco:

rocznik 1959 – 66 lat i 2 miesiące,

rocznik 1960 – 66 lat i 4 miesiące,

rocznik 1961 – 66 lat i 6 miesięcy,

rocznik 1962 – 66 lat i 8 miesięcy,

rocznik 1963 – 66 lat i 10 miesięcy,

rocznik 1964 i młodsi – 67 lat.

Dla wielu Polaków, szczególnie kobiet, oznacza to dłuższe oczekiwanie na emeryturę z Niemiec, nawet jeśli świadczenie z Polski zaczęli już pobierać.

Jak złożyć wniosek o drugą emeryturę z Niemiec?

Dobra wiadomość jest taka, że formalności można załatwić bez wyjazdu za granicę. Wniosek o emeryturę z Niemiec składa się w polskim ZUS, który przekazuje dokumenty do niemieckiej instytucji emerytalnej. Obsługą takich spraw zajmuje się specjalny oddział ZUS w Opolu.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

druk E207 PL,

zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków,

legitymację ubezpieczeniową,

dokumenty potwierdzające okres studiów lub odbycia służby wojskowej.

Dokumenty można złożyć na kilka sposobów:

osobiście w placówce ZUS,

wysłać pocztą,

skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Co zyskują Polacy na drugiej emeryturze?

Dodatkowe 200 euro miesięcznie to dla wielu seniorów ogromne wsparcie finansowe. To równowartość czynszu, opłat za media czy części kosztów leczenia. Dla osób, które spędziły za granicą nawet tylko kilka lat, każda dodatkowa złotówka może mieć kluczowe znaczenie dla jakości życia po zakończeniu pracy zawodowej.

Niektórzy emeryci przyznają, że możliwość pobierania dwóch świadczeń pozwala im wreszcie odetchnąć finansowo. — Dzięki temu mam poczucie, że moja praca w Niemczech nie poszła na marne. Te pieniądze robią ogromną różnicę — mówi jeden z seniorów.

Eksperci zwracają uwagę, że sytuacja, w której Polacy pobierają emerytury z dwóch krajów, będzie coraz częstsza. Migracje zarobkowe, otwarte granice i praca w różnych państwach Unii Europejskiej sprawiają, że systemy emerytalne są ze sobą ściśle powiązane.

Choć formalności wymagają cierpliwości i dokładnego udokumentowania okresów pracy, procedura jest przejrzysta i dostępna dla każdego. Warto pamiętać, że emerytura z Niemiec nie wyklucza świadczenia z Polski – obie są wypłacane niezależnie, w oparciu o przepisy obowiązujące w danym kraju.