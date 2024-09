32. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnegow Kielcach przeszedł do historii, jako rekordowy. Tegoroczną edycję odwiedziło ponad 28 tysięcy osób, w tym 65 delegacji zagranicznych z 47 krajów, co uczyniło ją największym spotkaniem branży obronnej w historii Polski. Ponad 769 wystawców, w tym 416 z Polski, zaprezentowało najnowsze osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa, potwierdzając rangę MSPO jako jednego z trzech najważniejszych wydarzeń tego typu w Europie.

Wśród najliczniej reprezentowanych krajów znalazły się m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Niemcy, Kanada, Korea Południowa i Dania. Wartość kontraktów podpisanych podczas MSPO wyniosła około 2 miliardy złotych, a Targi Kielce stały się miejscem podejmowania decyzji dotyczących rozwoju technologii obronnych.

Podpisane umowy i kontrakty

Tegoroczna edycja MSPO była okazją do zawarcia licznych umów o ważnym znaczeniu dla polskiego przemysłu obronnego. Agencja Uzbrojenia podpisała kontrakt z hiszpańską firmą Indra Sistemas na dostawę 15 systemów do wojskowych portów lotniczych o wartości 1,1 miliarda złotych. WB Electronics zobowiązało się dostarczyć zestawy Miniaturowych Bezzałogowych Systemów Powietrznych FlyEye za 24 miliony złotych. Rząd Stanów Zjednoczonych podpisał umowę na dostawę 31 odbiorników radiowych dla systemów Wisła i Narew, o wartości 16,7 miliona dolarów.

Nie próżnowały również polskie spółki. PGZ podpisała umowęz Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 i firmą ICEYE, której efektem była premiera Mobilnej Platformy Rozpoznania Satelitarnego ISR. To rozwiązanie umożliwi szybkie przekazywanie danych satelitarnych do polskich sił zbrojnych, zwiększając ich zdolności operacyjne. A wspomniana wcześniej GRUPA WB i Leonardo podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy bezzałogowych systemach rozpoznawczo-uderzeniowych.

Wizytówka Kielc i regionu

MSPO to nie tylko prestiżowe wydarzenie, ale także ważny impuls dla lokalnej gospodarki. Prezydentka Kielc, Agata Wojda, podkreśliła, że Kielce są idealnym miejscem dla MSPO. -Budowanie nowoczesnej armii to najlepszy sposób na zachowanie spokoju- mówiła podczas otwarcia Salonu, wskazując na strategiczne znaczenie targów. Znaczenie także dla Kielc: przy organizacji MSPO zatrudniono ponad 200 dodatkowych osób, a hotele w mieście i jego okolicach były w pełni zarezerwowane. Stolica świętokrzyskiego gościła ponad 26 tysięcy ludzi, co przełożyło się na pełne restauracje i dodatkowe zlecenia dla branży transportowej, logistycznej czy florystycznej. Jednak to nie tylko ekonomia. Obecność Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałka Sejmu Szymona Hołowni, Wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz innych przedstawicieli władzy podkreśla, jak ważnym wydarzeniem w kontekście bezpieczeństwa narodowego jest MSPO.

MSPO: Impuls dla polskiej gospodarki

MSPO to także znacząca szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego na zwiększenie swojej pozycji na rynku międzynarodowym. Podpisane podczas targów umowy wzmacniają polski potencjał obronny i wspierają rozwój krajowych firm. Dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami polskie przedsiębiorstwa mogą wprowadzać na rynek nowe, innowacyjne produkty. Targi Kielce planują dalszy rozwój – w 2025 roku rozpocznie się budowa nowej hali, co umożliwi rozwój wydarzenia i przyciągnięcie kolejnych wystawców. Prezes Targów Kielce, dr Andrzej Mochoń, zapowiada, że Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2026 będzie wydarzeniem o zupełnie nowym wymiarze.