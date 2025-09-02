„Plan na dziś: 1. spotkanie dwustronne z moim amerykańskim odpowiednikiem, sekretarzem Markiem Rubio, 2. wspólne wręczenie Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy” - napisał Sikorski w serwisie X. Relację na żywo z tego wydarzenia można oglądać o godzinie 16.30 czasu polskiego w serwisach Youtube i X.

Nagroda im. L. Wałęsy. Do kogo trafi tym razem?

Wcześniej rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował PAP, że we wtorek szef polskiej dyplomacji będzie przebywał w Miami, gdzie weźmie udział w uroczystości wręczenia Nagrody Solidarności przedstawicielowi kubańskiej opozycji. Szef polskiej dyplomacji wygłosi laudację na jego cześć.

W komunikacie opublikowanym w piątek wieczorem MSZ potwierdziło, że laureatem nagrody będzie „wybitny przedstawiciel opozycji kubańskiej, wielokrotnie prześladowany przez swoje przekonania i walkę o prawa człowieka”.

Z kim jeszcze spotka się Radosław Sikorski?

Jak powiedział PAP Wroński, szef polskiej dyplomacji podczas tej wizyty ma także w planach spotkania z amerykańskimi politykami, zarówno Republikanami, jak i Demokratami. W komunikacie MSZ zaznaczono, że Sikorski spotka się także z przedstawicielami kubańskiej emigracji oraz Polonią.

Po zakończeniu uroczystości przekazania Nagrody Solidarności Sikorski ma też wystąpić na krótkim briefingu dla prasy. Nagroda przyznawana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Została ustanowiona w 2014 roku, ale po 2015 roku jej przyznawanie zostało zawieszone. Ponownie jest przyznawana od 2024 r.