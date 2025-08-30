Co zawiera alert RCB? Do kogo został wysłany?

Alert o treści: „Uwaga! Dziś i jutro (30/31.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb” RCB wysłało do osób przebywających w powiatach nowotarskim, oświęcimskim, suskim, tatrzańskim i wadowickim w woj. małopolskim oraz bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim i żywieckim w woj. śląskim.

RCB przypomina, aby w czasie burz usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce i pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe. Ponadto zaleca zapewnienie bezpieczeństwa swoim zwierzętom, przygotowanie latarek z zapasem baterii i zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy samochodem.

Instytut meteorologii też ostrzega. Zobacz, w jakich województwach może być niebezpiecznie?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami z silnym deszczem oraz ostrzeżenie I stopnia przed upałem. Nocą pojawi się gęsta mgła. Alertami objęto 11 województw. W mocy pozostaje alert II stopnia przed upałem na wschodzie kraju.

Ostrzeżenie II stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązuje w części woj. małopolskiego i śląskiego - tam do niedzieli do godz. 10 mogą pojawić się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, burze z porywami wiatru do 70 km/h i grad. Wysokość opadu miejscami wyniesie do 60 mm.

Ostrzeżenie I stopnia przed silnym deszczem z burzami objęło woj. kujawsko-pomorskie i częściowo woj. pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, mazowieckie, małopolskie i śląskie. Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, którym towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h i możliwy grad. Wysokość opadu miejscami osiągnie do 50 mm. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 10 w niedzielę.

Do godz. 20 w sobotę aktualne pozostaną ostrzeżenia II stopnia przed upałem w woj. lubelskim i części woj. podkarpackiego, mazowieckiego i podlaskiego. Na tym obszarze prognozowany jest upał z temperaturą maksymalną w dzień do 32 st. C, a w nocy do 21 st. C.

Natomiast alertem I stopnia przed upałem objęto część woj. podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Termometry w tych województwach do godz. 18 w sobotę mogą wskazywać do 31 st. C.

W nocy z soboty na niedzielę w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim i części woj. warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego obowiązywać będzie ostrzeżenie I stopnia przed gęstą mgłą, w zasięgu której widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m.