W związku z dynamiczną sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców zagrożonych powiatów SMS o treści:

„Uwaga! Dziś i jutro (21/22.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb”.

Alerty RCB - gdzie będzie najgorsza sytuacja pogodowa?

Najpoważniejsza sytuacja dotyczy części woj. podkarpackiego i małopolskiego. Tam IMGW ogłosiło ostrzeżenia II stopnia przed silnym deszczem z burzami. W powiatach brzozowskim, jarosławskim, jasielskim, krośnieńskim, lubaczowskim, łańcuckim, przeworskim, strzyżowskim i rzeszowskim oraz w powiatach gorlickim, limanowskim, nowosądeckim, nowotarskim i tatrzańskim prognozowane opady mogą sięgać od 40 do 65 mm.

Towarzyszyć im będą burze z porywami wiatru osiągającymi nawet 55 km/h. IMGW ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska na 80 proc. Alerty obowiązują od czwartku, w zależności od regionu od godz. 11 lub 14, aż do piątku do godz. 11.

Alerty IMGW I stopnia. Lubelskie, Podkarpackie, Małopolskie i Śląskie

Niższy, ale wciąż poważny poziom ostrzeżeń dotyczy woj. lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.Alertami I stopnia zostały objęte m.in. powiaty biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski w woj. lubelskim, a także dębicki, kolbuszowski, leżajski, mielecki, niżański, bieszczadzki, leski, przemyski i sanocki w woj. podkarpackim.

W Małopolsce ostrzeżenie dotyczy m.in. powiatów bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, myślenickiego, suskiego, tarnowskiego i wielickiego. W woj. śląskim zagrożenie obejmuje powiat żywiecki. IMGW przewiduje tam opady w wysokości 30–45 mm, także z burzami i wiatrem do 55 km/h. Ryzyko wystąpienia zjawiska wynosi również 80 proc. Ostrzeżenia obowiązują od czwartku od godz. 11 lub 18 i potrwają do godzin porannych w piątek.

Co oznaczają alerty IMGW I i II stopnia?

IMGW przypomina, że ostrzeżenie II stopnia przewiduje możliwość wystąpienia zjawisk powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. W takim przypadku mieszkańcy powinni unikać wychodzenia na zewnątrz, zabezpieczyć mienie i stosować się do zaleceń służb.

Z kolei ostrzeżenie I stopnia oznacza warunki sprzyjające pojawieniu się niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować lokalne podtopienia, utrudnienia w ruchu oraz uszkodzenia infrastruktury.

IMGW i RCB apelują o ostrożność

Synoptycy podkreślają, że sytuacja pogodowa w południowo-wschodniej Polsce jest wyjątkowo dynamiczna i zalecają stałe monitorowanie prognoz. „IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej” – wskazano w komunikacie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina z kolei, aby w czasie burzy nie parkować samochodów pod drzewami, zabezpieczyć przedmioty na balkonach i tarasach, a w przypadku wystąpienia podtopień nie próbować na własną rękę pokonywać wezbranych rzek czy zalanych dróg.

Najbliższe godziny kluczowe dla sytuacji pogodowej

Ostrzeżenia obejmujące Małopolskę, Podkarpacie, Śląsk i Lubelszczyznę obowiązują do piątkowego poranka. Największe ryzyko intensywnych opadów i burz wystąpi w czwartek po południu i w nocy z czwartku na piątek.

Eksperci podkreślają, że przy tak dużej ilości wody w krótkim czasie szczególnie zagrożone są tereny górskie i podgórskie, gdzie może dojść do gwałtownego wezbrania rzek i potoków.