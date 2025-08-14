W czwartek o godzinie 12.00 w Pałacu Prezydenckim doszło do pierwszego spotkania twarzą w twarz prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. Rozmowa planowana „w cztery oczy”, odbyła się w atmosferze wyjątkowego napięcia dyplomatycznego – tuż przed kluczowym szczytem na Alasce, na którym spotkać się mają Donald Trump i Władimir Putin.

Zgodnie z zapowiedziami miała dotyczyć przede wszystkim sytuacji na Ukrainie, ale w tle pojawił się także temat tego, jak powinny przebiegać rozmowy amerykańskiego prezydenta z rosyjskim przywódcą.

Spotkanie odbyło się na prośbę szefa rządu. Donald Tusk mówił o tym otwarcie.

– Zaproponowałem Kancelarii Prezydenta, że choćby jutro moglibyśmy się spotkać i porozmawiać, podsumować to, co się dzieje w tej chwili na froncie ukraińskim i w tych negocjacjach z udziałem różnych państw.

Podkreślił, że niezależnie od tego, co Karol Nawrocki o nim myśli, „w sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju” muszą ze sobą współpracować.

– Niewykluczone, że jutro będę o tym rozmawiał także z prezydentem Nawrockim, żebyśmy nie dali się nigdy rozgrywać przez nikogo, ani przez naszych wrogów, ani przez naszych przyjaciół – zapowiedział.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz jeszcze przed wizytą premiera zaznaczał, że skoro to on poprosił o rozmowę, naturalne jest, że przychodzi do głowy państwa.

Przypominał też, że „Nawrocki wielokrotnie (…) mówił, że ta kohabitacja będzie oparta o merytorykę” i tego samego oczekuje od szefa rządu i ministrów.

„W cztery oczy” – rozmowa, która waży więcej niż wygląda

Leśkiewicz zapowiadał, że głównym tematem będzie sytuacja na Ukrainie, a także „wymiana poglądów (…) dotyczących tego jak powinny przebiegać rozmowy prezydenta Trumpa z Putinem”.Rozmowa miała charakter zamknięty i nie uczestniczyli w niej doradcy ani ministrowie.

Premier przybył punktualnie, jednak po wejściu do Pałacu musiał chwilę poczekać na prezydenta. Choć trwało to zaledwie kilka minut, w politycznej symbolice taki gest ma znaczenie – to zawsze niższy rangą czeka na głowę państwa. Całość spotkania trwała około godziny, a przed 13.00 Donald Tusk opuścił gmach przy Krakowskim Przedmieściu.

Tło rozmów: napięcie przed Alaską

Czwartkowe spotkanie miało miejsce dzień po serii intensywnych kontaktów międzynarodowych i na kilkanaście godzin przed planowanym szczytem na Alasce. Tam mają spotkać się Donald Trump i Władimir Putin, by – jak spekulują dyplomaci – rozmawiać m.in. o możliwej wymianie terytoriów między Rosją i Ukrainą oraz o doprowadzeniu do bezpośredniego spotkania przywódców obu krajów.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Levitt zapowiedziała, że choć możliwe jest wypracowanie propozycji układu, głównym celem Trumpa będzie wysłuchanie stanowiska Putina.

W środę Trump uczestniczył w wideokonferencji z liderami europejskimi, podczas której omawiano sytuację w Ukrainie. Polskę reprezentował Karol Nawrocki, a nie – jak wcześniej zapowiadał rzecznik rządu – Donald Tusk.

Premier tłumaczył później, że jeszcze we wtorek przed północą Amerykanie poprosili, by to prezydent wziął udział w rozmowie. Jak doprecyzował wiceszef MSZ Marcin Bosacki, zmiana dotyczyła nie tylko Polski, lecz także jednego innego państwa.

Tusk brał natomiast udział w osobnej rozmowie liderów europejskich z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz w spotkaniu tzw. koalicji chętnych. W ocenie części komentatorów rozdzielenie ról między prezydentem a premierem może rodzić pytania o spójność polskiej polityki zagranicznej w kluczowym momencie wojny.

Spotkanie jako test kohabitacji?

Rozmowa w Pałacu Prezydenckim to symboliczny test współpracy między dwoma rywalami politycznymi. Nawrocki, który jeszcze niedawno akcentował konieczność merytorycznej kohabitacji, i Tusk, który deklaruje gotowość do współpracy w sprawach bezpieczeństwa, muszą udowodnić, że potrafią wypracować wspólne stanowisko w polityce zagranicznej.

Przed Pałacem po spotkaniu ma odbyć się briefing z udziałem szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera i rzecznika Rafała Leśkiewicza.

Polska między Waszyngtonem a Kijowem

To, co wydarzy się w kolejnych dniach, może przesądzić o pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Spotkanie Trump–Putin, które odbędzie się na Alasce, budzi ogromne emocje, bo może przynieść przełom w wojnie, ale też ryzyko rozstrzygnięć niekorzystnych dla Kijowa. Dla Warszawy kluczowe będzie utrzymanie jednolitego przekazu i uniknięcie sytuacji, w której prezydent i premier prezentują odmienne stanowiska.