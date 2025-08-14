Gdzie oglądać konferencję po spotkaniu Donalda Tuska z Karolem Nawrockim?
Wkrótce przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się konferencja prasowa rzecznika rządu i szefa Kancelarii Prezydenta RP.
Na razie media zostały poinformowane przez szefa Kancelarii Premiera, że nie było to spotkanie towarzyskie. Lada moment powinna rozpocząć konferencja rzecznika rządu. Szef Kancelarii prezydenta potwierdził, że spotkanie było poświęcone Ukrainie. Z kolei Donald Tusk napisał na X, że " W jednym byliśmy z Panem Prezydentem zgodni w stu procentach: że mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci!😀"
