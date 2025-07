W zeszłym tygodniu premier Donald Tusk poinformował, że Wojciech Balczun zostanie nowym ministrem aktywów państwowych. Od marca 2025 r. Balczun kierował Agencją Rozwoju Przemysłu.

Jak wynika z naszych informacji, jego miejsce w państwowej spółce ma zająć Bartłomiej Babuśka, obecnie członek rady nadzorczej ARP S.A.

ARP potwierdza - znane nazwisko p.o. prezesa

W poniedziałek wieczorem ARP poinformowała w komunikacie, że rada nadzorcza spółki wybrała pełniącego obowiązki prezesa i mianowała na to stanowisko Bartłomieja Babuśkę. Będzie on pełnił tę funkcję do czasu wyłonienia nowego prezesa w ramach postępowania konkursowego.