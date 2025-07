- To wynik rozczarowujący, znacznie niższy od oczekiwań rynkowych (4,1 proc.). Zawiodła szczególnie sprzedaż dóbr trwałych – napisali ekonomiści Pekao w komentarzu do danych o sprzedaży detalicznej, zamieszczonym na portalu X.

Roczne tempo wzrostu sprzedaży samochodów, motocykli i części do nich spadło z 15,7 proc. w maju do 7,7 proc. w czerwcu. Wyhamował również wzrost sprzedaży mebli, RTV i AGD – z 18,9 do 10,2 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem sprzedaż obydwu kategorii produktów była niższa o 3,8–8,5 proc. Ekonomiści ING zwrócili uwagę, że sprzedaż kluczowych dóbr trwałego użytku wyhamowała pomimo wyraźnej poprawy nastrojów konsumentów.