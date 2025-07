W związku z sytuacją pogodową w Polsce w czwartek rano zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu wezmą udział m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Państwowa Straż Pożarna poinformowała PAP, że noc minęła spokojnie.

Podkarpackie: Ostrzeżenia IMGW dla 13 powiatów

Na Podkarpaciu ostrzeżenia IMGW obowiązują w 13 z 25 powiatów – poinformował dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Wojciech Czanerle. Poziom rzek podniósł się ze stanów niskich do średnich, ale to nadal jest daleko do zagrożenia powodziowego - dodał. Dyżurny WCZK przekazał PAP, że w nocy opady deszczu odnotowano głównie w Bieszczadach.

Jak dodał, były to opady do 40 mm, zgodnie z ostrzeżeniem, od Przemyśla w dół, ale przede wszystkim padało w głębokich Bieszczadach w okolicach Wetlina, Soliny. - Ale nie było zgłoszeń, strażacy nie mieli żadnych nocnych interwencji – poinformował Czanerle. Zaznaczył, że nie ma informacji o sytuacjach kryzysowych związanych z tym opadami deszczu. Zauważył, że poziom rzek podniósł się ze stanów niskich do średnich, ale to nadal jest daleko do zagrożenia powodziowego. - A optymistyczna informacja jest taka, że IMGW zakończyło dwa ostrzeżenia dla naszego województwa i obecnie ostrzeżenia obowiązują jeszcze dla 13 z 25 powiatów – wskazał dyżurny WCZK w Rzeszowie.

Zakończone zostały ostrzeżenia drugiego stopnia w powiatach: jasielskim, Krośnie, krośnieńskim i strzyżowskim, oraz pierwszego stopnia w powiatach: dębickim, kolbuszowskim, mieleckim, niżańskim, ropczycko-sędziszowskim, stalowowolskim, Tarnobrzegu i tarnobrzeskim. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, leskim i sanockim, oraz z pierwszym stopniem, obejmującym dziewięć powiatów: jarosławski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, Przemyśl, przeworski, rzeszowski, Rzeszów.

Na Podkarpaciu ostrzeżenie IMGW przed intensywnymi opadami deszczu zostało wydane do czwartku. Opady są mniejsze od prognozowanych. Najwięcej interwencji, bo ponad 1,2 tys. strażacy przeprowadzili po nawałnicy, która przeszła nad Podkarpaciem w poniedziałek. Silny wiatr uszkodził niemal 200 dachów na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Cztery osoby zostały ranne. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie łańcuckim. W środę, przez cały dzień interweniowali strażacy ponad 160 razy, z czego w 113 do wiatrołomów, ale wiele z tych interwencji dotyczyło jeszcze zdarzeń z poniedziałku i wtorku. Zderzeń typowo podtopieniowych było 20, najwięcej w pow. rzeszowskim.

Lubelskie: Stan wód w rzekach w południowo-wschodniej części województwa

Według danych IMGW stany wody w głównych rzekach Lubelszczyzny, chodzi o Wisłę, Bug, Wieprz układają się w strefach niskich. W pięciu punktach na rzekach: Wyżnica, Łabuńka, Wolica, Wojsławka, Pór odnotowano wysokie stany wody. Gwałtowne wzrosty IMGW prognozuje w czwartek w rzekach południowo wschodniej części województwa lubelskiego. W nocy odwołano alert przed intensywnymi opadami deszczu dla części Lubelszczyzny. Obecnie ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy południowo wschodnich powiatów tj. chełmskiego, krasnostawskiego, zamojskiego, hrubieszowskiego, biłgorajskiego. W czwartek może spaść w tych rejonach od 10 mm do 30 mm opadów.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed deszczem obowiązuje w pow. łukowskim, radzyńskim, bialskim, parczewskim, lubartowskim, łęczyńskim, włodawskim. Prognozowana jest tam wysokość opadów od 25 mm do 35 mm. Dyżurny PSP w Lublinie kpt. Łukasz Chomczyński przekazał w czwartek PAP, że od północy strażacy mieli siedem interwencji w związku z burzami. Zgłoszenia pochodziły z powiatów: tomaszowskiego, zamojskiego i hrubieszowskiego. Strażacy przede wszystkim wyjeżdżali do usuwanie połamanych konarów i gałęzi. Jedno zgłoszenie dotyczyło wypompowywania wody z supermarketu w pow. hrubieszowskim. Woda zaczęła się wdzierać do budynku od strony rampy służącej do wyładowywania towarów. - Noc minęła dosyć spokojnie w naszym regionie. Nie było poważniejszych uszkodzeń – dodał dyżurny.

Prognoza pogody na czwartek i piątek. Będzie padać

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wschodnia Europa będzie w zasięgu wieloośrodkowego układu niskiego ciśnienia znad pogranicza Białorusi i Ukrainy oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu obejmie rozległy wyż z głównym centrum na Wielką Brytanią oraz wtórnym centrum w rejonie Półwyspu Kolskiego. We wschodniej części Polski pogodę będą kształtować niże z ośrodkami na pograniczu Białorusi i Ukrainy oraz pofalowany front atmosferyczny, zachód kraju znajdzie się skraju wyżu z centrum w rejonie Wysp Brytyjskich. Nadal napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W czwartek w zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże; miejscami przelotne opady deszczu, po południu w zachodnich województwach lokalnie burze z opadem około 10 mm. We wschodniej części kraju zachmurzenie duże i całkowite; opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, na Lubelszczyźnie możliwe burze; prognozowana suma opadów od Podlasia, przez centrum, po Małopolskę od 5 mm do 15 mm, lokalnie w centrum i na południu do 20 mm, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 30 mm. Temperatura maksymalna od 12, 14 st. C w rejonach podgórskich Karpat i 14-16 st. C na południowym wschodzie kraju do około 20 st. C w centrum i 25 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami w porywach do 55 km/h, na północy kraju okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, północno zachodni i północny. W czasie burz porywy do 60 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

W nocy na zachodzie i południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami; miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza początkowo. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże lub całkowite, opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu; na północnym wschodzie możliwe również burze, a nad ranem mgły ograniczające widzialność do 500 m; prognozowana suma opadów od Kaszub po Mazowsze i Podlasie do 15 mm, miejscami do 20 mm. Temperatura minimalna od 10 do 14 st. C, na Wybrzeżu miejscami do 16 st. C; chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich, około 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na północy okresami dość silny, w porywach na wybrzeżu do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni, nad morzem także północny. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h, w Sudetach do 60 km/h.

W piątek zachmurzenie duże i całkowite na południu kraju, a w drugiej połowie dnia także na wschodzie, z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, na północy o natężeniu umiarkowanym; miejscami burze. Prognozowana suma opadów w wielu miejscach do 10-15 mm, na północy kraju około 20 mm. Temperatura maksymalna od 16-19 st. C na północy i w centrum oraz w rejonach podgórskich do 21-24 st. C na zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich, a na północy kraju północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże, okresami większe przejaśnienia. Opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północny i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Możliwe opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura minimalna 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni i zachodni. W piątek w stolicy zachmurzenie duże, lokalnie większe przejaśnienia. Możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.