W regionie rozciągającym się od Italii po Karpaty przechodzą intensywne zjawiska atmosferyczne. Eksperci ostrzegają przed dalszymi opadami, silnym wiatrem i możliwością lokalnych podtopień.

Włochy: fala burz po fali upałów

W 14 z 20 regionów Włoch obowiązuje we wtorek alert pogodowy z powodu ryzyka burz. Po kilkunastu dniach Italię opuścił afrykański antycyklon, który przyniósł ekstremalne upały. Obrona Cywilna ogłosiła pomarańczowy alarm pogodowy dla Lombardii, nad którą już w weekend przeszły gwałtowne burze, a także dla Wenecji Euganejskiej. Niższy stopień alertu obowiązuje w Trydencie-Górnej Adydze, Friuli-Wenecji Julijskiej, Emilii-Romanii, Toskanii, Umbrii, Lacjum, Abruzji, Molise, Kampanii, Apulii, Basilicacie i w Kalabrii, czyli od północy po południe Włoch.

Według meteorologów do czwartku utrzyma się przerwa w upałach. Od piątku każdego dnia temperatury będą znów stopniowo się podnosić i powrócą wysokie temperatury, jak podczas poprzedniej fali gorąca. Prezes Włoskiego Towarzystwa Meteorologicznego Luca Mercalli, cytowany przez Ansę, powiedział, że już można potwierdzić, iż tegoroczne lato jest drugim najbardziej gorącym po tym w 2003 roku, gdy zanotowano rekordowe temperatury i falę zgonów, zwłaszcza wśród osób starszych.

Słowacja: tysiące domów bez prądu

Po gwałtownych burzach połączonych z ulewami w Preszowie i Gelnicy na wschodzie Słowacji władze samorządowe wprowadziły w poniedziałek wieczorem sytuację nadzwyczajną. W rejonach w pobliżu granicy z Polską dziesiątki tysięcy odbiorców nie ma energii elektrycznej. Pozrywane są dachy domów, które później uszkadzały znajdujące się na osiedlach samochody. Według meteorologów może dochodzić do lokalnych podtopień. Radni Gelnicy ogłosili stan nadzwyczajny i zaapelowali do mieszkańców o udokumentowanie w internecie siły opadów i burz. Po gwałtownych wyładowaniach oraz deszczu i silnym wietrze zebrał się sztab kryzysowy miasta Preszów. Wprowadzono stan nadzwyczajny. Wieczorem siłę wiatru oszacowano na 100 km na godzinę.

Pas burz przemieszczał się od południa na wschód i północny wschód. Obok ulewnych deszczów padał także grad. Eksperci ze Słowackiego Instytutu Meteorologicznego (SHMU) przed wieczorem w poniedziałek wydali ostrzeżenie, że zimny front może jeszcze nabrać na sile w zderzeniu cieplejszymi warstwami powietrza na wschodzie i północy kraju. Policja w województwie koszyckim ostrzegła podróżnych przed utrudnieniami na drogach i na liniach kolejowych. Strażacy nie nadążali z usuwaniem przewróconych drzew i gałęzi, które zatarasowały trasy kolejowe i szczególnie lokalne drogi.

Węgry: lotnisko uszkodzone przez burzę

Największe międzynarodowe lotnisko Węgier, port lotniczy im. Ferenca Liszta w Budapeszcie, zostało uszkodzone przez przechodzącą przez kraj burzę, co zmusiło władze portu do wstrzymania wszystkich połączeń - poinformował w poniedziałek portal Index, cytując komunikat zarządu lotniska. Hala odlotów terminalu 2A została częściowo zalana, więc budynek ewakuowano. Nie zgłoszono żadnych obrażeń; trwa ocena szkód - przekazały węgierskie media. Pracownik lotniska powiedział Indexowi, że burza uszkodziła system alarmu przeciwpożarowego, w wyniku czego niektóre okna awaryjne na dachu otworzyły się automatycznie, a deszcz zalał terminal. Pasażerów przekierowano do terminalu 2B.

"Intensywna burza, która przeszła nad Budapesztem, doprowadziła do unieruchomienia pasów startowych, które zamknięto ze względów bezpieczeństwa. Działalność lotniska jest tymczasowo zawieszona" - ogłosiły jego władze w odpowiedzi przesłanej Indexowi. Port lotniczy im. Ferenca Liszta ostrzegł wcześniej na Facebooku, że załamanie pogody może doprowadzić do opóźnień, a nawet odwołania lotów. Podróżnych poproszono o monitorowanie sytuacji i sprawdzanie informacji na temat swoich lotów.

Prognoza pogody na wtorek i środę, 8 i 9 lipca 2025 r.

Jak informuje IMGW, wschodnie i zachodnie krańce Europy pozostają w zasięgu układów wysokiego ciśnienia. Nad resztą kontynentu dominują niże. Główna strefa frontowa przebiega od Włoch przez Węgry i dalej na północny wschód po kraje bałtyckie. Polska jest pod wpływem rozległego układu niżowego z ośrodkami w rejonie Bałtyku. Z zachodu w głąb kraju przemieszcza się zatoka niżowa z pofalowanym frontem atmosferycznym, za którym zaczyna napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia.

We wtorek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a przed południem miejscami także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Suma opadów podczas burz do 25 mm, a na południu i w centrum kraju do 40 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C na południowym zachodzie i nad samym morzem, około 23 st. C w centrum, do 28 st. C na wschodzie; w rejonach podgórskich Sudetów od 13 do 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami w porywach do 55 km/h, przeważnie z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, na Podkarpaciu do 80 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, na północnym zachodzie z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, w centrum i na południu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Początkowo lokalnie burze, zwłaszcza na południu. Suma opadów deszczu na północy kraju do 30 mm, w centrum do 50 mm, na południu do 80 mm, a punktowo na południu woj. śląskiego do 100 mm. Temperatura minimalna od 10 st. C na północnym zachodzie i na obszarach podgórskich, około 13 st. C w centrum, do 17 st. C na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h na południu, przeważnie z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km/h.

W środę zachmurzenie duże, większe przejaśnienia jedynie na północnym zachodzie kraju. Opady deszczu, w centrum i na południu okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Na wschodzie możliwe burze. Suma opadów deszczu do 30 mm na północnym wschodzie i do 50 mm na południu i w centrum; najmniej opadów na zachodzie i północnym zachodzie, do 10 mm. Temperatura maksymalna od 13 st. C miejscami na południu, 15 st. C, 18 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 22 st. C, 23 st. C na krańcach wschodnich i na zachodzie; na obszarach podgórskich Karpat miejscami 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach porywy wiatru do 85 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Niewykluczona także burza z opadem do 25 mm. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni. W czasie ewentualnej burzy możliwe porywy do około 70 km/h. W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu, okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana suma opadów do 35 mm. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W środę w stolicy zachmurzenie duże. Opady deszczu, okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny oraz północno-zachodni.