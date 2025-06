Premier Donald Tusk nawiązał do zakończonego w środę szczytu NATO, na którym państwa Sojuszu zobowiązały się do podniesienia wydatków na obronność do 5 proc. Uznał, że finałowe dni polskiego przewodnictwa w Radzie UE okazały się polskie także w NATO. "Mimo wielkich trudności i wątpliwości udało się uzyskać zgodę wszystkich członków Paktu Północnoatlantyckiego co do wysokości wydatków na zbrojenia członków NATO. I ustalono, (...) że ten poziom będzie polski, to znaczy 5 proc." - powiedział premier.

Tusk podsumował wraz z von der Leyen oraz przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą prezydencję na konferencji prasowej po szczycie unijnych przywódców w czwartek w Brukseli.

Polski premier powiedział, że z satysfakcją przyjął decyzję przywódców na szczycie w czwartek o przedłużeniu o kolejne pół roku sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję w związku z wojną w Ukrainie; chodzi o wszystkie nałożone do tej pory obostrzenia.

Dodał, że przed wspólnotą pozostała jeszcze decyzja w sprawie nowego 18. pakietu sankcji, który ma dotyczyć m.in. tzw. rosyjskiej floty cieni. "To jest nie tylko zagrożenie dla naszej infrastruktury na Bałtyku, ale to może być także - jest już - gigantyczne zagrożenie środowiskowe" - podkreślił. Dodał, że prace w tej kwestii będą kontynuowane.

Costa podkreślił, że Unia pozostaje zaangażowana w torowanie drogi Ukrainy do członkostwa we wspólnocie. "Pomimo niezwykle trudnych okoliczności, rząd Ukrainy przeprowadza reformy w imponującym tempie. Nadszedł więc czas, aby zintensyfikować nasze działania" - wezwał przewodniczący Rady Europejskiej.

Wtórowała mu von der Leyen, która powiedziała, że "Ukraina dowiozła czas, abyśmy my to zrobili".

"Twoja prezydencja była trudna, ale dałeś radę" - zwróciła się von der Leyen do Tuska. Wskazała na 37 przyjętych aktów prawnych oraz wynegocjowanie porozumienia między krajami członkowskimi w sprawie kolejnych 18. "To imponujące liczby" - powiedziała przewodnicząca KE.

W ocenie Tuska w ostatnim półroczu Europa zmieniła podejście do migracji, coraz częściej stawiając na ochronę granic zewnętrznych.

"Będziemy się naprawdę twardo spierać (...), aby wszyscy zrozumieli, że jedyną metodą ograniczenia do minimum nielegalnej migracji jest skuteczna ochrona granic zewnętrznych” - dodał.

Polski premier zrelacjonował także spotkanie w środę tzw. grupy przyjaciół Ukrainy, do której należą: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Polska. Wziął w nim udział też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który wcześniej spotkał się na szczycie NATO w Hadze z prezydentem USA Donaldtem Trumpem.

W ocenie Tuska europejscy liderzy odnieśli wrażenie, iż "bardziej realna stała się szansa znowu solidarnych akcji Europy i Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o sankcje politykę wobec Rosji i wsparcie dla Ukrainy". "To też dla mnie bardzo ważny sygnał i taki, może jeszcze na pewno nie happy end, ale taki dobry sygnał na zakończenie polskiej prezydencji, że nasza solidarność z walczącą Ukrainą stała się też normą" - stwierdził szef polskiego rządu.

Premier przyznał przy tym, że średnia europejska, jeśli chodzi o wydatki na obronność, nie jest zadowalająca, ale zastrzegł, że nie był "zdenerwowany" czy "poirytowany", że "nie wszyscy entuzjastycznie podeszli do tego zobowiązania na poziomie 5 proc.". "Wszyscy będziemy się nawzajem pilnować. Wydaje się, że wreszcie dotarło do wszystkich, że stanowisko prezydenta Trumpa i administracji waszyngtońskiej jest jednoznaczne, że skończyły się takie wakacje wojskowe dla Europy" - powiedział Tusk.

