Prezydent elekt Karol Nawrocki poinformował we wtorek, że odbył bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rozmowa dotyczyła rm.in. partnerskich stosunków politycznych. Nawrocki zaprosił Trumpa do Polski; otrzymał też zaproszenie do spotkania w Białym Domu.