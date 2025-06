Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski zdecydował o nałożeniu 40 tys. zł kary dla Telewizji Republika za "emisję treści nawołujących do nienawiści i przemocy" w programie "Mówi się...". Grzywnę nałożono po skardze ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. W programie z 23 lipca 2024 r. znalazły się treści nawołujące do przemocy, a prowadzący go Jacek Sobala nie reagował. Powiedział tylko, że rozumie emocje telewidzki dzwoniącej do studia, podkreślając, że jest zdenerwowana.

Kara dla TV Republika

Bodnar napisał na portalu X, że kara nałożona na Republikę to "efekt jego skargi dotyczącej audycji, w której prowadzący nie tylko nie zareagował na wypowiedź znieważającą i obrażającą urzędników państwowych, ale wręcz wyraził zrozumienie dla +emocji+ osoby nawołującej do przemocy".

"Nie może być zgody na nawoływanie do przemocy wobec kogokolwiek. Redakcje ponoszą odpowiedzialność za to, co dzieje się w ich programach, dlatego powinny reagować na tego typu wypowiedzi" - podkreślił.

23 lipca 2024 r. dzwoniąca mówiła o "szubienicy" dla członków rządu. Stwierdziła też, że w resorcie sprawiedliwości jest "banda zboczeńców i zwyrodnialców". Minister Bodnar w skardze zauważył, że Sobala nie przerwał rozmowy, nie odciął się od tych wypowiedzi, a potem stwierdził, że rozumie emocje kobiety.

To nie pierwsza kara dla TV Republika

To już druga kara w wysokości 40 tys. zł za program "Mówi się...". Poprzednią szef KRRiT nałożył w lutym za brak wystarczającej reakcji prowadzącego na wypowiedź starszej kobiety z 7 marca 2024 r.

Republika otrzymała ponadto karę 7,5 tys. zł za naruszenie przepisów dotyczących przekazów handlowych, w tym brak ich oznaczenia.

Kary otrzymały również inne stacje - Fratria, nadawca wPolsce24 (5,5 tys. zł); TV Spektrum, nadawca stacji Polsat News Polityka (5 tys. zł) oraz Eleven Sports Networks, nadawca Eleven Sports 1 (2 tys. zł). Wszystkie te podmioty przekroczyły limit czasu reklamowego.

4 tys. zł musi również zapłacić Telewizja Polsat, nadawca Disco Polo Music, w związku z brakiem wystarczających udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Z tych samych powodów ukarano także TV Spektrum, nadawcę Polo TV (5 tys. zł), Canal+ Polska, nadawcę Canal+ Extra 1 (4 tys. zł) oraz Republikę (9 tys. zł).

Na Nasze Radio 92,1 FM... nostalgicznie! nałożono 500 zł grzywny za nieprawidłowe utrwalanie i przechowywanie materiałów.(PAP)