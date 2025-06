Sejm w środę uchwalił nowelizację ustawy o aplikacji mObywatel. Nowela wprowadza nowe usługi w aplikacji m.in. mStłuczkę oraz funkcję wirtualnego asystenta opartego na modelu sztucznej inteligencji.

Sejm uchwalił nowelę ustawy o aplikacji mObywatel

Za uchwaleniem noweli głosowało 427 posłów. Nikt nie był przeciw, a 10 posłów wstrzymało się od głosu. Posłowie przyjęli również poprawki do noweli, które wcześniej zostały pozytywnie zaopiniowane przez sejmową Komisję Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisję do Spraw Deregulacji. Teraz ustawa trafi do Senatu.

We wtorek podczas debaty przedstawiciele klubów i kół poselskich zgodzili się co do konieczności przyjęcia ustawy. Poseł PiS Patryk Wicher wskazał na znaczenie ulepszania mObywatela dla rozwoju wszystkich kompetencji tych cyfrowych.

Przedstawicielka KO Anna Sobolak stwierdziła, że projekt jest dobrą i konieczną zmianą. "Dzięki nowym rozwiązaniom Polska umacnia swoją pozycję lidera cyfrowych usług publicznych w Europie. Wypełnianie papierowych oświadczeń odejdzie do przeszłości. Teraz wszystko będzie można załatwić w telefonie w kilka minut" - oceniła.

Bartłomiej Pejo (Konfederacja) zauważył, że jest jeszcze wiele do zrobienia w obszarze cyfryzacji, ale procedowany projekt jest krokiem w dobrą stronę. "Cieszę, że sprawy cyfryzacji, szczególnie w obszarze ułatwiania życia obywateli, są poza sporem politycznym. Życzylibyśmy sobie, przynajmniej ja, abyśmy w każdej kwestii mogli tak merytorycznie rozmawiać, jak w kwestiach cyfryzacji" - powiedział.

Co zmieni się w aplikacji mObywatel?

Nowelizacja ustawy o aplikacji mObywatel zakłada dodanie m.in. mLegitymacji dla nauczyciela i ucznia, czy usługi mStłuczka. Dokument wchodzi w skład pierwszego pakietu dziewięciu ustaw deregulacyjnych.

Nowela ma umożliwić obywatelom jeszcze szersze korzystanie z usług mobilnych w ramach tego narzędzia. W mObywatelu pojawi się funkcja wirtualnego asystenta oparta na modelu sztucznej inteligencji. Asystent będzie mógł np. napisać za nas pismo i przedstawić użytkownikowi aplikacji do akceptacji.

W aplikacji będzie można również sporządzić oświadczenia sprawcy zdarzenia drogowego (tzw. mStłuczka). Nowelizacja pozwoli też użytkownikom aplikacji podpisać dokument podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. Rozszerzenie umożliwi weryfikację złożonych podpisów elektronicznych.