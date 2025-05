We wtorek Trzaskowski odwiedził małopolski Chrzanów. To gmina, w której – jak wskazywali podczas wiecu prezydent Chrzanowa Robert Maciaszek i starosta chrzanowski Bartłomiej Gębala – kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał w pierwszej turze najwyższe poparcie spośród małopolskich miast – wyniosło ono 37,75 proc.

Kim według Trzaskowskiego powinien być prezydent?

Jak podkreślił Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami na chrzanowskim rynku, "prezydentem Rzeczpospolitej powinien być człowiek, o którym naprawdę wszystko wiecie, któremu możecie zaufać, którego życiorys jest jak otwarta książka".

„Nie może prezydentem Rzeczpospolitej być ktoś, co do kogo codziennie dowiadujemy się czegoś, co nas nie tylko zastanawia, ale często przeraża” - zaznaczył kandydat.

Dodał, że on sam jako prezydent Warszawy podczas ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości był "prześwietlany na każdy możliwy sposób" i wyborcy wiedzą o nim wszystko. "Oni robili absolutnie wszystko, prześwietlali mnie na każdy możliwy sposób, prowokacje, tysiące kontroli. I co? I nic" - zaznaczył Trzaskowski.

"Dzisiaj potrzebujemy prezydenta, który jest odpowiedzialny, ale potrzebujemy też prezydenta, którego dobrze znacie i wiecie, czego się po nim można spodziewać. Prezydenta, który chce budować, a nie prezydenta, który chce niszczyć" - dodał.

Trzaskowski o swoim doświadczeniu

Kandydat podkreślił swoje wieloletnie doświadczenie oraz dokonania samorządowe i polityczne. „Łatwo jest opowiadać o rzeczywistości, jeżeli się nie podejmowało nigdy trudnych decyzji. Łatwo jest opowiadać o rzeczywistości, jeżeli nigdy się nie było za nic poważnego odpowiedzialnym - i to jest ta olbrzymia różnica pomiędzy mną a moim konkurentem, bo ja wam obiecuję odpowiedzialność i ślubuję wam uczciwość i zwykłą ludzką przyzwoitość” - zadeklarował.

Trzaskowski dziękując za głosy oddane na niego w Chrzanowie, powiecie chrzanowskim i całej Małopolsce, zachęcał wyborców do masowego udziału w II turze i wskazywał, że wszystko rozstrzygnie się 1 czerwca, a dokonany wtedy wybór będzie miał fundamentalne znaczenie dla Polski. „Jestem przekonany, że wygramy i wygra cała Polska” - podkreślił.

„Dzisiaj te wybory prezydenckie, które przed nami również są o tym, żeby wybrać prezydenta, który ma doświadczenie, który całe swoje życie spędził na rozwiązywaniu waszych problemów, a nie swoich problemów. Ja wam uroczyście ślubuję, tutaj w Chrzanowie, że takim prezydentem właśnie będę - waszym prezydentem Polek i Polaków, prezydentem małych ojczyzn, prezydentem miast, miasteczek i polskiej wsi” - zadeklarował kandydat KO.

Według niego Polska obecnie stoi przed ogromną szansą rozwojową, a historię sukcesu naszego kraju podziwia Europa i świat. „Dzisiaj przed nami moment niebywały, moment wyjątkowy (…). Jesteśmy dzisiaj państwem bez żadnych kompleksów, jesteśmy państwem, które jest w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim i dzisiaj przyszedł ten moment, kiedy możemy iść dalej, kiedy możemy konkurować z każdym w Europie, kiedy możemy naprawdę realizować marzenia, o których nie śniło się poprzednim pokoleniom” - wskazywał Trzaskowski.

Zapewnił, że w trakcie swojej prezydentury będzie dążył do tego, aby Polska rozwijała swoje tradycje przemysłowe, inwestowała w nowoczesny przemysł i przedsiębiorczość, była samowystarczalna.

Kandydat KO nawiązując do przypadającego we wtorek Dnia Samorządu Terytorialnego obchodzonego w 35. rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce, wskazywał na ważność i siłę lokalnych społeczności.

„Właśnie w takich miastach jak Chrzanów, bije serce Polski, bo tutaj nie ma krzyków, tutaj jest ciężka praca. Tutaj widać empatię i solidarność, bo tworzycie wspólnotę. I takich wspólnot w Polsce są tysiące. Chodzi o to, abyśmy razem wszyscy budowali taką wspólnotę w Polsce, która sobie ufa, która sobie pomaga” - apelował Trzaskowski.

Według niego jego prezydentura gwarantuje, że mieszkańcy Polski będą mogli zając się w spokoju tym, co najważniejsze - przyszłością swoich dzieci i wnuków. „Żeby wyjść poza kłótnie, poza chaos i awantury i skupić się na budowaniu Polski i na budowaniu naszej wspólnoty” - zadeklarował prezydent Warszawy.

„Właśnie do tego potrzebny jest odpowiedzialny prezydent, ale prezydent, który słucha, a nie prezydent, który przez cały czas krzyczy albo wygłasza te kilka formułek, których się nauczył na pamięć” - dodał Trzaskowski.

Trzaskowski szczerze o Mentzenie

Prezydent Warszawy przypominając swoją ostatnią rozmowę z liderem Konfederacji i niedawnym kontrkandydatem Sławomirem Mentzenem, podkreślił, że obaj w wielu kwestiach się różnią, ale „potrafią normalnie rozmawiać”.

„Mój konkurent (Karol Nawrocki - PAP) przyszedł i podpisał absolutnie wszystko, moim zdaniem nawet nie czytał, co podpisywał” - zaznaczył Trzaskowski i zapewnił, że on „niczego nie podpisze w ciemno”. Odniósł się w ten sposób do podpisania przez Nawrockiego pod postulatami przedstawionymi mu przez Sławomira Mentzena (Konfederacja). (PAP)