Dziwny gest Nawrockiego w trakcie debaty

Temat testów narkotykowych pojawił się po tym jak podczas piątkowej debaty telewizyjnej Nawrocki zasłonił część nosa i usta przyjmując przy tym jakąś substancję.

"To był snus (sam nazywa to gumą nikotynową), by nie zasnąć podczas tyrad Rafała Trzaskowskiego" - wyjaśnił tuż po debacie szef sztabu Nawrockiego Paweł Szefernaker (PiS) na X. Sam Nawrocki w sobotę rano w radiu RMF FM powiedział: "Ja to nazywam gumą, są to woreczki nikotynowe". Zaapelował, żeby nie mylić tego z niedozwolonymi substancjami.

Zapytany, czy nie mógł poczekać z tym do zakończenia debaty Nawrocki odparł: "Oczywiście, że mogłem poczekać, ale gdy słucha się przez godzinę kolejnych kłamstw Rafała Trzaskowskiego (…), jak mówi cały czas o swoich urojonych sukcesach w Warszawie, to pomyślałem sobie, że to jest ten moment, w którym przyda się saszetka nikotynowa".

Dodał, że w związku z zainteresowaniem opinii publicznej, chce wyjaśnić ten temat i zaprosił swojego kontrkandydata - Rafała Trzaskowskiego i jego współpracowników - na badania w niedzielę. "(...) możemy zbadać (…), czy są w naszych organizmach narkotyki" – powiedział kandydat popierany przez PiS.

Rafał Trzaskowski został zapytany przez dziennikarzy o to zaproszenie przed sobotnim spotkaniem z seniorami w Ciechocinku. "Zapytajcie pana Karola co on wczoraj robił, naprawdę zapytajcie się go" - odparł. Dopytywany, jak ocenia zachowanie Nawrockiego, Trzaskowski powiedział: "Niech pan Karol się tłumaczy".

Minister zdrowia Izabela Leszczyna podkreśliła w sobotę na X, że ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania produkcji i wprowadzania do obrotu tytoniu do stosowania doustnego. "Takim produktem jest snus, który nie ma nic wspólnego z gumą nikotynową! (Czyżby Pan Nawrocki oszukiwał swój własny sztab?)" - napisała minister.

Jej zdaniem Nawrocki promuje "bardzo szkodliwy, mocno uzależniający i nielegalny produkt przed milionami widzów, także niepełnoletnich".

Czym jest snus?

Snusy oraz woreczki nikotynowe (ang. white snus) są produktami zawierającymi nikotynę, przy czym klasyczne snusy są produktem tytoniowym, a white snus działają na podobnej zasadzie, jednak nie zawierają tytoniu. Umieszcza się je pod wargą, gdzie nikotyna wchłania się przez błony śluzowe. Jeden woreczek zawiera ok 50-60 mg nikotyny, czyli 2-3 krotnie więcej niż papieros. Używanie tych produktów jest uzależniające i może prowadzić do takich samych problemów zdrowotnych jak tradycyjne palenie.

W Polsce, podobnie jak w większości krajów UE, sprzedaż snusów zawierających tytoń jest zakazana. Z kolei woreczki nikotynowe są legalne, a ich sprzedaż jest dozwolona osobom pełnoletnim. Minister zdrowia Izabela Leszczyna w październiku 2024 r. informowała, że jej resort pracuje nad ustawą, która zakaże sprzedaży woreczków z nikotyną, które jak oceniła, są "bardzo niebezpieczne i szkodliwe".

Kampania kandydatów

W sobotę obaj kandydaci na prezydenta kontynuowali swoją kampanię. Nawrocki rano w Warszawie w obecności przedstawicieli stowarzyszenia "Tak dla CPK" podpisał się pod listą sześciu postulatów organizacji, wśród których jest m.in. skierowanie do Sejmu prezydenckiego projektu ustawy zobowiązującego władze do budowy lotniska CPK oraz komponentu kolejowego w najkrótszym możliwym terminie i pierwotnym kształcie. O podpisanie tych postulatów stowarzyszenie "Tak Dla CPK" zwróciło się w czwartek do każdego z kandydatów na prezydenta.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

W grudniu 2024 r. rząd Donalda Tuska przyjął Program Wieloletni CPK na lata 2024-2032. Zgodnie z harmonogramem budowa lotniska na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy powinien uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

Pierwotna wersja inwestycji CPK została zawarta przez gabinet Mateusza Morawieckiego w październiku 2023 r. Zakładała m.in., że nowe centralne lotnisko miałoby powstać do 2030 roku. Przewidywała też budowę 10 szprych (linii kolejowych).

Kandydat popierany przez PiS spotkał się też w sobotę z mieszkańcami Rybnika (woj. śląskie). "Polacy chcą normalności w szkołach, w gospodarce czy na ulicach; normalności bez nielegalnych migrantów" - mówił. Zwrócił uwagę, że "w tej Polsce normalnej, obywatelskiej jest też miejsce dla polskich kibiców".

Z kolei kandydat KO Rafał Trzaskowski wraz z żoną Małgorzatą Trzaskowską spotkał się w sobotę z seniorami przy fontannie "Grzybek" w centrum Ciechocinka (woj. kujawsko-pomorskie). Kandydat zaapelował do seniorów, aby zachęcili swoich wnuków do głosowania, bo - jak mówił - "babci i dziadkowi się nie odmawia". "Bardzo was potrzebujemy, potrzebujemy waszej mądrości, potrzebujemy waszego doświadczenia" - podkreślił, zwracając się do seniorów.

Z kolei żona Trzaskowskiego apelowała do kobiet o udział w głosowaniu. "Kobiety mają głos i mogą zdecydować o losach tych wyborów. Drogie panie, idźcie głosować i namawiajcie do głosowania" - mówiła.

W sobotę rano odbył się też zjazd Nowej Lewicy, który jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie poparcia kandydata KO Rafała Trzaskowskiego w II turze wyborów prezydenckich.

Poparcie dla Trzaskowskiego zapowiedział też w sobotę zwycięzca wyborów prezydenckich w Rumunii Nicusor Dan, który w niedzielę pojawić ma się na "Wielkim Marszu Patriotów" organizowanym przez sztab kandydata KO na prezydenta.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca; zmierzą się w niej kandydat KO Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS Karol Nawrocki. (PAP)

