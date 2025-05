Nawrocki i monitoring służb

Trzaskowski zapytał Nawrockiego o "kwestię gangsterów i półświatka" oraz o jego udział w tzw. ustawkach kibolskich. Pytał, "jak spojrzy w oczy policjantom, którzy walczą z przestępczością?". Nawrocki zaznaczył, że od 2009 r. jest pod stałym monitoringiem służb i wszystkie jego relacje i kontakty - także z tymi, którzy trenowali boks - "polegały na tym, że spotykali się na sali bokserskiej".

Popierany przez PiS kandydat wręczył kandydatowi KO zdjęcie, na którym widniał Trzaskowski z mężczyzną z zasłoniętymi oczami. "Pan mówi o różnych gangsterach, ale zapomina pan o pedofilu z Targówka - jak spojrzy pan w policjantom w oczy, jak 400 tys. zł przekazał pan pedofilowi z Targówka, który męczył 14-letnią dziewczynę?" - powiedział do Trzaskowskiego, wręczając mu zdjęcie.

Trzaskowski odpowiedział, że zdjęcia z nim robią sobie setki tysięcy ludzi, którzy nie są jego znajomymi. Natomiast Nawrocki - jego zdaniem - chwalił się znajomościami "z ludźmi z półświatka". Kandydat KO podkreślił, że był wielokrotnie prześwietlany "w każdy możliwy sposób, bo startował w kilku innych wyborach".

Strategia bezpieczeństwa i CPK

Trzaskowski zapytał Nawrockiego, kiedy wydana została ostatnia strategia bezpieczeństwa narodowego, kto ją zatwierdził i co popierany przez PiS kandydat by w niej zmienił. Kwestie te padły w części debaty poświęconej bezpieczeństwu.

Nawrocki mówił, że w strategii jest jeden aspekt, w którym on sam - jak zaznaczył - ma doświadczenie - miałaby to być kwestia budowania wspólnoty i odpowiedzialności za państwo polskie, także w ramach polityki pamięci. Wskazał też, że strategia ta wskazuje to, o czym mówi on sam - że najważniejsze jest NATO i rozbudowa polskich sił zbrojnych.

W ripoście kandydat KO wytknął Nawrockiemu, że nie odpowiedział on, jak owa strategia powinna się zmienić - zauważył, że została ona napisana jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Wymieniał, że powinny znaleźć się w niej zapisy dotyczące sztucznej inteligencji, dronów oraz obrony cywilnej. "Trzeba wiedzieć, jak ta strategia ma się zmieniać" - oświadczył Trzaskowski.

Popierany przez PiS kandydat - podkreślając, że bezpieczeństwo to także rozwój i infrastruktura - pytał Trzaskowskiego, czy opowiada się on za realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego. Kandydat KO ocenił, że realizowane za poprzednich rządów inwestycje były "mirażami". Wytykał błędy w pierwotnej postaci projektu CPK, wskazując m.in. na konieczność wcześniejszego rozbudowania Okęcia. Zauważył, że projekt ten dzisiaj "jest przygotowany i jasno mówi, że będzie to bardzo duże, bardzo ważne lotnisko", które walczyć będzie z wykluczeniem komunikacyjnym, a także rozwinie polskiego przewoźnika - LOT.