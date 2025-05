"Ja odpowiadam za 160 tysięcy warszawianek i warszawiaków, którzy mieszkają w mieszkaniach komunalnych. Nie oddaliśmy ani jednej kamienicy, jeżeli chodzi o reprywatyzację, bo jasno zatrzymałem ten proces" - odparł Trzaskowski.

"Pana koledzy z PiS-u chcieli doprowadzić do tego, żeby można było sprzedawać mieszkania komunalne z bonifikatą" - dodał kandydat KO.

W piątek odbywa się debata prezydencka współorganizowana przez TVP, TVN24 i Polsat News, w której udział biorą: kandydat KO Rafał Trzaskowski i kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki. Dyskusja na temat warszawskich nieruchomości komunalnych odbyła się w bloku poświęconym gospodarce.

Trzaskowski ocenił, że w stolicy rozwiązywane są problemy mieszkalnictwa. "Jeżeli słyszę, że kwestia dotycząca Marszałkowskiej jest kontrowersyjna, mimo że ten budynek się walił i trzeba było ludzi przeprowadzić do innych mieszkań o znacznie lepszym standardzie (...)". Wstrzymałem tę decyzję, dlatego, że ja jeżeli słyszę tego typu sygnały, które do mnie dochodzą, to natychmiast interweniuję i umiem wytłumaczyć się z decyzji urzędników" - zapewnił Trzaskowski. "A pan próbuje stawiać znak równości pomiędzy własną nieuczciwością, a decyzjami urzędników" - dodał kandydat KO nawiązując do gdańskiej kawalerki którą Nawrocki kupił od Jerzego Ż.

Nawrocki uznał, że Trzaskowski nie odpowiedział na jego pytanie dotyczące kamienicy przy Marszałkowskiej.