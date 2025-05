W bloku tematycznym dotyczącym zdrowia Trzaskowski zapytał Nawrockiego o decyzje podejmowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości podczas pandemii Covid-19. Spytał popieranego przez PiS kandydata, czy opowiedziałby się za rozliczeniem za to m.in. b. szefa MZ Łukasza Szumowskiego czy b. premiera Mateusza Morawieckiego.

Nawrocki przyznał, że nie zgadzał się m.in. z zamykaniem lasów czy cmentarzy podczas pandemii, a rządzący popełniali wówczas błędy - argumentował jednak, że "zarządzali oni największą pandemią w historii Polski, a być może w historii świata". Powiedział, że rozliczyć zamierza "fatalny rząd Donalda Tuska".

Nawrocki pytał z kolei Trzaskowskiego o jego plan na polską służbę zdrowia. Jak mówił, szef MF Andrzej Domański nadal nie podpisał planu finansowego NFZ. Oskarżał Trzaskowskiego i rząd o "doprowadzanie do ruiny publicznej służby zdrowia".

Trzaskowski argumentował, że na ochronę zdrowia płyną ogromne pieniądze z UE, które - jak wskazał - blokowali politycy PiS. Mówił też o 200 mln zł skierowanych do warszawskich szpitali na walkę z rakiem. Zachęcał Nawrockiego do "spotkania się z ludźmi", a nie "klepania formułek".

Nawrocki - zapytany przez kandydata KO o to, czy wie, ile PiS zamknął szpitali - odpowiedział, że wówczas był prezesem IPN. Jak mówił, jego programem na polską służbę zdrowia jest "zrobienie czegoś, co nie udało się żadnemu rządowi po 1989 roku". Zadeklarował, że jako prezydent stworzy Centrum Obsługi Pacjenta - system, który miałby "skrócić kolejki już od momentu diagnozy, przez diagnostykę do pełnej rehabilitacji".

Na zarzuty popieranego przez PiS kandydata dotyczące stanu służby zdrowia w Warszawie, Trzaskowski odparł, że - gdyby jego kontrkandydat odwiedził jakikolwiek stołeczny szpital czy przychodnię - to zobaczyłby, "ile przeznaczane jest na to pieniędzy, że wszystkie szpitale zostały zmodernizowane oraz pozyskiwana jest kadra".