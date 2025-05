W niedzielę w południe ulicami Warszawy przejdą dwa marsze polityczne: jeden to "Wielki Marsz Patriotów" wspierający kandydata KO Rafała Trzaskowskiego i drugi to "Wielki Marsz za Polską" Karola Nawrockiego, kandydata popieranego przez PiS.

"Wielki Marsz Patriotów" - jaki jest cel

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk związany ze sztabem Trzaskowskiego podkreślił w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że marsz KO będzie ostatnim ogromnym akcentem mobilizacyjnym przed wyborami. "Pamiętajmy, że każdy głos, każda cegiełka dołożona w tych wyborach ma znaczenie. Mówimy jasno: teraz albo nigdy. To są wybory o wszystko, o przyszłość Polski, o to, jak Polska będzie wyglądała przez kolejne lata. I ten marsz patriotów organizowany przez Rafała Trzaskowskiego ma ogromne znaczenie z punktu widzenia mobilizacji przed drugą turą wyborów" – powiedział.

Minister sportu Sławomir Nitras, pytany o konkurencyjny marsz PiS-u, który odbędzie się w tym samym czasie, również w Warszawie, odparł: "papugują, my robimy swoje". "Zobaczymy, który marsz będzie większy" - dodał.

Według minister edukacji Barbary Nowackiej ostatnie dni kampanii, które zostały do drugiej tury, będą intensywne. "Będzie ofensywa nas wszystkich. My musimy wygrać Polskę. I ta ofensywa nie tylko członków rządu, ale myślę, że każdej i każdego z nas jest niezbędna" - podkreśliła.

Czy przed drugą turą wyborów prezydenckich Tusk bardziej się zaangażuję w kampanię

Pytana, czy będzie też większe zaangażowanie premiera Donalda Tuska w kampanię Trzaskowskiego, odpowiedziała: "myślę, że premier dużo robi, ma też swoje obowiązki, ale jestem przekonana, że jego głos, mobilizacja na marsz będą widoczne i zauważalne".

Nowacka zaznaczyła, że kluczowe jest przekonanie wyborców, którzy byli wyborcami KO w 2023 r., a teraz oddali głos na innego kandydata lub zostali w domach. "Będziemy próbowali przekonać każdą osobę, dla której ważna jest Polska. Otwarta, przyjazna, stabilna, odważna. Więc każdego" - dodała, pytana o to, jak Trzaskowski będzie próbował przekonać do siebie wyborców Konfederacji.

"Po raz pierwszy od wielu lat to kandydat Koalicji Obywatelskiej jest na przodzie. Poza tym, tą ciężką pracą organiczną Rafał Trzaskowski ma lepszy wynik niż miał w 2020 roku na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu i na Podlasiu. To są realne, wymierne sukcesy tej kampanii. I teraz, biorąc ten wiatr w żagle, wiemy, że jest o co walczyć i idziemy walczyć" - wskazała Nowacka.

Kiedy wyruszy "Wielki Marsz Patriotów"?

"Wielki Marsz Patriotów" KO wyruszy w niedzielę o godz. 12 z placu Bankowego i przejdzie ulicą Marszałkowską na plac Konstytucji. Weźmie w nim udział premier Donald Tusk, Rafał Trzaskowski i m.in. wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz oraz marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Również o 12 w stolicy rozpocznie się "Wielki Marsz za Polską" Karola Nawrockiego; wyruszy z ronda de Gaulle'a, a następnie skieruje się w stronę placu Zamkowego.

Według oficjalnych danych PKW kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskał 31,36 proc. głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki 29,54 proc.; 1 czerwca zmierzą się w II turze wyborów.