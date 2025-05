Spółka podkreśliła w komunikacie, że Żabka jest pierwszym podmiotem, z którym Poczta Polska zintegrowała się technologicznie. "Taka współpraca w zakresie obsługi przesyłek - bez udziału podmiotów pośredniczących – docelowo ma stać się standardem obowiązującym we współpracy również z innymi partnerami. Prace wykonane wspólnie z firmą Żabka Polska Sp. z o.o. z pewnością ułatwią wdrożenie podobnych rozwiązań (...) w sieciach handlowych, których klienci mogą odbierać i nadawać paczki dostarczane przez Pocztę Polską" - podkreśliła spółka.

O czym mówi umowa Poczty Polskiej z Żabką

Zgodnie z podpisaną umową, systemy operacyjne obu spółek będą komunikować się bezpośrednio - dotychczas odbywało się to za pomocą pośrednika. Poczta Polska podkreśliła, że przejście na nowy model komunikacji nie wpłynie na klienta, a wszystkie dotychczasowe procesy związane z nadawaniem i odbieraniem przesyłek będą realizowane w taki sam sposób jak dotychczas. Poczta wskazała, że bezpośrednia współpraca z sieciami handlowymi pozwala na uzyskanie szeregu korzyści dla obu stron, jak m.in. zwiększenie efektywności, lepsza kontrola nad operacjami oraz możliwość szybszego reagowania na potrzeby klientów. "Współpraca taka sprzyja także wymianie pomysłów i dobrych praktyk, co prowadzi do zwiększenia innowacyjności oraz tworzenia nowych produktów i usług" - dodała spółka.

W komunikacie podkreślono, że obecnie spośród wszystkich punktów partnerskich Poczty Polskiej, w których można odebrać przesyłkę, klienci Poczty najchętniej wybierają sklepy sieci Żabka. Według stanu na luty br. to ponad 11 tys. sklepów – w centrach miast, galeriach handlowych oraz w mniejszych miejscowościach.

"Poczta Polska dąży do tego, aby odbiór, nadanie czy zwrot paczki za ich pośrednictwem były dla klientów prostą i jak najmniej angażującą czynnością, którą można wykonać szybko, wygodnie, blisko domu czy pracy, przy okazji załatwiania innych spraw" - przekazała spółka. Poczta współpracuje z firmą Żabka Polska Sp. z o.o. od 2017 roku.

Poczta Polska w tarapatach, Żabka rozszerza działalność

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia nieco ponad 51,6 tys. pracowników. W pierwszym półroczu 2024 r. Poczta odnotowała ponad 300 mln zł straty, która według obecnego prezesa Poczty Sebastiana Mikosza spowodowana jest błędami i zaniechaniami z poprzednich lat.

Grupa Żabka na koniec marca 2025 r. zarządzała ponad 11 tys. sklepami franczyzowymi na terenie kraju.

Grupa posiada również sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano, należy do niej także marka Maczfit i platforma Dietly, działa na rynku internetowych zakupów spożywczych za pośrednictwem marek Jush! i Delio. W 2024 r. grupa rozpoczęła działalność w Rumunii poprzez przejęcie spółki DRIM. Od października 2024 r. akcje Zabka Group notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (PAP)