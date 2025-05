Remont drogi do Morskiego Oka

Według informacji zamieszczonych na stronie TPN, zarządca drogi do Morskiego Oka planuje jej remont na odcinku około 0,3 km, w okolicy leśniczówki Wanta.

W poniedziałek 12 maja oraz w piątek 16 maja będzie możliwe przejście pieszo z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka, ale wystąpią utrudnienia dla ruchu kołowego: usługa przewozów konnych będzie wstrzymana.

Wodogrzmoty Mickiewicza – Morskie Oko. Całkowite zamknięcie drogi

W dniach 13–15 maja (wtorek-czwartek) – jeśli pogoda pozwoli – na remontowanym odcinku będzie wylewany nowy asfalt. Z tego powodu – zakomunikował TPN - planowane jest całkowite zamknięcie drogi do Morskiego Oka na odcinku Wodogrzmoty Mickiewicza – Morskie Oko (w obie strony) zarówno dla pieszych, jak i pojazdów.

Możliwe wtedy będzie dojście z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza, skąd można ruszyć na szlaki do Doliny Pięciu Stawów Polskich oraz do Roztoki. Dojście do Morskiego Oka (oraz powrót) będą możliwe jedynie od strony Doliny Pięciu Stawów przez Szpiglasową Przełęcz.

TPN przypomniał, że do 15 maja włącznie zamknięty pozostaje szlak z Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Świstówkę Roztocką do Morskiego Oka (w obie strony).

Parkingi TPN w rejonie Morskiego Oka

Na czas remontu odcinka drogi – zapowiedziano – otwarte będą parkingi TPN w rejonie Morskiego Oka dla osób planujących wycieczki z Palenicy Białczańskiej czy Łysej Polany na pozostałe otwarte szlaki.

Jak zaznaczono, zaplanowany harmonogram prac drogowych w dużym stopniu będzie zależeć od pogody w Tatrach, dlatego na bieżąco będą przekazywane komunikaty otrzymane z Powiatu Tatrzańskiego.