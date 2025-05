Atak studenta Wydziału Prawa UW

W środę 22-letni student Wydziału Prawa UW zaatakował siekierą 53-letnią portierkę, która zamykała drzwi do Audytorium Maximum. Kobieta nie przeżyła ataku i zmarła na miejscu. Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu napastnik również zadał dotkliwe rany.

Kanclerz UW o tragedii, która się wydarzyła na terenie kampusu przy Krakowskim Przedmieściu, dowiedział się podczas spotkania kolegium rektorskiego z prof. Alojzym Nowakiem. Po telefonie z informacją, co się stało, wraz z grupą osób pobiegli na miejsce zdarzenia.

"Bez broni, z gołymi rękami próbował ratować koleżankę"

"Tego, co zobaczyłem, nigdy nie będę w stanie, jak to się dziś mówi, +odzobaczyć+. Nasza uczelniana koleżanka leżała na ziemi, co było efektem niewyobrażalnej i przerażającej zbrodni. Obok niej napastnik przytrzymywany przez pracownika naszej straży, który usiłował go powstrzymać" – wspomniał Grey.

Podkreślił, że nie można mówić o tej tragedii, "nie oddając hołdu prawdziwym bohaterom – naszym pracownikom straży". "Pan Tomasz zareagował pierwszy – bez wahania, bez broni, z gołymi rękami próbował ratować koleżankę. Wszedł między ofiarę a napastnika, ryzykując własnym życiem" - powiedział kanclerz UW. "Było to czyste bohaterstwo – akt odwagi i szlachetności, który zasługuje na najwyższy szacunek" - ocenił.

"System bezpieczeństwa uczelni wymaga pilnej korekty"

Kanclerz UW potwierdził, że wkrótce po tragedii, z inicjatywy rektora uczelni, doszło do spotkania z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem, szefem resortu nauki i szkolnictwa wyższego Marcinem Kulaskiem, Komendantem Głównym Policji Markiem Boroniem oraz kierownictwem Komendy Stołecznej Policji, podczas którego rozmawiano, w jaki sposób można zwiększyć bezpieczeństwo na terenie polskich uczelni.

"Na tym spotkaniu wszyscy mieliśmy przekonanie, że potrzebujemy ustawowych zmian, które będą odpowiadać rzeczywistym zagrożeniom współczesnego świata, a nie zostały wzięte pod uwagę w dotychczas funkcjonującym porządku prawnym" – zaznaczył Robert Grey.

Kanclerz UW zwrócił uwagę, że strażnicy uczelniani "nie dysponują środkami przymusu bezpośredniego, co minimalizuje możliwości ich skutecznej reakcji". "Jest dziś rzeczą oczywistą, że system bezpieczeństwa uczelni wymaga pilnej korekty, gdyż w przeciwnym razie straże uczelniane są bezzębne i bezbronne" - dodał.