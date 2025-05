Wiceminister rozwoju i technologii odpowiadał na pytania posłów ws. wstrzymania produkcji w zakładzie Qemetica Soda Polska w Janikowie. W marcu Qemetica Soda Polska poinformowała, że z powodu wysokich kosztów energii i dumpingowej konkurencji spoza Unii zamierza wstrzymać produkcję, w kwietniu ruszyły zwolnienia grupowe. Jako jeden z powodów firma wskazała zalew polskiego rynku tanią sodą spoza UE. Według Qematiki tureccy producenci, niepodlegający unijnym regulacjom i korzystający z tańszych rosyjskich surowców, zdobyli 30 proc. polskiego rynku, co doprowadziło do nadpodaży i spadku cen.

"Jest podejrzenie, że powodem zamknięcia, powodem spadku konkurencyjności zakładów Qemetica w Janikowie jest obchodzenie sankcji i dodawanie sody rosyjskiej do sody tureckiej. Jest to bardzo poważne oskarżenie i wykroczenie. Jest to w tym momencie badane przez Krajową Administrację Skarbową oraz jest to temat, który jest podniesiony również na poziomie Ministerstwa Spraw Zagranicznych" - powiedział Baranowski.

Ocenił, że jest to bardzo poważna sytuacja. "Dziś rano miałem okazję spotkać się po raz kolejny (...) z przedstawicielami Qemetiki. Ministerstwo (rozwoju - PAP) jest w ścisłym kontakcie - badamy i analizujemy zastrzeżenia, które podnosi sama firma, sami pracownicy, co do pochodzenia sody. (...) Dziś przedstawiciele Qemetiki opowiedzieli mi o swoich argumentach, dlaczego widzą to jako obchodzenie sankcji. Polski rząd przeciwdziała, nie zgadza się i blokuje jakiekolwiek obchodzenie sankcji na Rosję" - podkreślił wiceszef MRiT.

Qemetica Soda Polska jest jedynym w Polsce, a drugim w Europie, producentem sody kalcynowanej ciężkiej i lekkiej. Jest także największym producentem soli warzonej w Polsce. Qemetica jest w 100 proc. własnością KI Chemistry.