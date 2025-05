Propozycja zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne to projekt deregulacyjny Ministerstwa Zdrowia. Zakłada on usunięcie zbyt formalistycznych wymogów dotyczących zwracania się o dostarczenie bezpłatnej próbki produktu leczniczego. Z takim wnioskiem do przedstawiciela handlowego lub medycznego może wystąpić osoba uprawniona do wystawiania recept, czyli np. lekarz.

Obecnie musi złożyć wniosek z odręcznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Projekt zakłada, że nie będzie już takiego wymogu i wystąpić o próbkę leku będzie można w formie pisemnej oraz dokumentowej. To m.in. wiadomość e-mail, sms, rozmowa przeprowadzona na komunikatorze i nagrane uzgodnienie telefoniczne.

Resort zdrowia podkreślił w uzasadnieniu projektu, że zmiana przepisów realizuje cel deregulacyjny rządu. Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Premier Donald Tusk w kwietniu zapowiedział pakiet dergulacyjny około 120 ustaw. Ma być on procedowany w Sejmie po wyborach prezydenckich.