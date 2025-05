Prezydent Duda podczas uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie mówił o współpracy z naszymi sojusznikami, skracaniu łańcuchów dostaw i kwestii produkcji uzbrojenia w ramach europejskiej części Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"Tak, uczestniczmy w tym aktywnie. Budujmy też własne uzbrojenie. To mój apel do ministra obrony narodowej: panie ministrze proszę, żeby Borsuk naprawdę był mocno wspierany i żeby faktycznie stał się nie tylko symbolem polskiego elementu w polskiej armii, służącemu bezpieczeństwu i sprawności bojowej polskiego żołnierza, ale by był także naszym hitem eksportowym. Trzeba go w tym mocno wspierać. Trzeba w tym mocno wspierać polski przemysł" - podkreślił prezydent.

"Proszę to realizować z całych sił. To jest jedne z najlepszych, co ostatnio mamy, jako rzeczywiście nasza polska myśl techniczna" - dodał Duda. Zwracał też uwagę na konieczność produkcji amunicji w naszym kraju.

Zdaniem Dudy przyszły prezydent dla naszego bezpieczeństwa musi zacieśniać więzi euroatlantyckie. "Musi zacieśniać więzi polsko-atlantyckie, musi budować sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, tak jak ja to czyniłem, niezależnie od tego jak się nazywa prezydent Stanów Zjednoczonych i niezależnie od tego, w której partii w Stanach Zjednoczonych był on kandydatem. Nie ma to z polskiego punktu widzenia żadnego najmniejszego znaczenia. Bo sojusz ze Stanami Zjednoczonymi nie jest uwarunkowany sytuacją polityczną w Stanach Zjednoczonych, z naszego punktu widzenia" - powiedział.

"Naszym interesem jest, by on był trwały i by największe na świecie mocarstwo atomowe uważało nas za swojego sojusznika, za strefę swojej przyjaźni, a także i interesów gospodarczych" - dodał Duda. (PAP)