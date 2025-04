Możliwość ubiegania się o zaliczkę w wys. 85 proc. odszkodowania za nieruchomości na terenach pod budowę CPK, co najmniej 120 dni na wydanie nieruchomości oraz możliwość rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji lokalizacyjnej - to niektóre zmiany proponowane przez rząd w projekcie nowelizacji ustawy o CPK.

Ustawa o CPK. Co znalazło się w projekcie ws. zmian?

Jak poinformowano w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, opublikowanych w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu, ma on zapewnić gwarancje prawne dla osób i podmiotów objętych skutkami decyzji lokalizacyjnej dla CPK oraz rezygnację z przewidzianych w ustawie rozwiązań "uciążliwych dla obywateli, przy jednoczesnym zoptymalizowaniu prowadzonych procesów inwestycyjnych".

"Umożliwienie wnioskowania osoby uprawnionej do odszkodowania o zaliczkę w wysokości 85 proc. odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania" - to jedna ze zmian zaproponowanych w projekcie.

Ponadto nowela ma wprowadzić możliwość nadania przez wojewodę decyzji lokalizacyjnej rygoru natychmiastowej wykonalności, którego skutkiem będzie m.in. wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania. Jednocześnie zagwarantuje to Spółce Celowej uprawnienie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zgodnie z projektem wojewoda będzie miał na wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania 30 dni, od dnia, kiedy decyzja lokalizacyjna stała się ostateczna. W przypadku nadania rygoru natychmiastowej wykonalności termin ten ma wynosić 60 dni od nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

W projekcie zaproponowano również, aby termin na wydanie przez właściciela nieruchomości wynosił przynajmmniej 120 dni od momentu, kiedy decyzja lokalizacyjna stała się ostateczna. W przypadku, gdy decyzji lokalizacyjnej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności termin musi wynosić przynajmniej 120 dni od momentu, kiedy organ pierwszej instancji wydał decyzję o ustaleniu wysokości odszkodowania.

Projekt przewiduje też doprecyzowanie przepisów dotyczących zapłaty odszkodowania oraz odmrożenie inwestycyjne na terenach, na których planowane są inwestycje towarzyszące. Na obszarach określonych w ustawie i wynikających z wariantów wskazanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planuje się wprowadzenie możliwości udzielenia przez pełnomocnika rządu ds. CPK zgody na wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo na podjęcie zawieszonego postępowania.

"W szczególności dotyczy to sytuacji, w której dla Inwestycji Towarzyszącej wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która określa miejsce realizacji przedsięwzięcia, a tym samym nie jest bezwzględnie zasadne blokowanie postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenie objętym wszystkimi wariantami wskazanymi we wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach" - napisano w założeniach do projektu. Dodano, że nie ma możliwości osiągnięcia tych celów w sposób inny niż poprzez nowelizację ustawy o CPK.

Spółka CPK: "Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, właściciele zyskają..."

Spółka CPK w komunikacie w poniedziałek oceniła, że nowelizacja działa na korzyść osób, których nieruchomości będą przejmowane pod inwestycję Centralnego Portu Komunikacyjnego. "Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, właściciele zyskają gwarancję otrzymania co najmniej części odszkodowania jeszcze przed opuszczeniem swojej nieruchomości, w formie zaliczki w wysokości 85 proc." - poinformowała. Dodała, że projekt przyspieszy możliwy termin wypłaty zaliczki, a właściciele nieruchomości, którzy nie zgodzą się z zaproponowaną wyceną będą mogli zawnioskować o zaliczkę nie tracąc prawa do odwołania się od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

W komunikacie przekazano również, że dzięki zmianom spółka CPK będzie mogła rozpocząć przygotowania do prac budowlanych wcześniej niż jest to możliwe teraz - przede wszystkim w zakresie uzgodnień administracyjnych m.in. uzyskania niezbędnych dokumentów, w tym pozwolenia na budowę.

"Proponujemy regulacje, które są korzystne zarówno dla osób z terenów przyszłej inwestycji, jak również dla CPK. To dowód na to, że potrafimy zidentyfikować potrzeby właścicieli nieruchomości i chcemy poprawić ich sytuację. Wynika to m.in. z doświadczeń, jakie płyną z realizacji Programu Dobrowolnych Nabyć" - stwierdził Pełnomocnik Rządu ds. CPK, wiceminister infrastruktury Maciej Lasek, cytowany w komunikacie.

Kiedy projekt może być przyjęty?

Projekt noweli przygotował pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, planowany w wykazie termin przyjęcia projektu przez rząd to drugi kwartał 2025 r.

Spółka CPK pozyskuje tereny pod budowę lotniska od właścicieli nieruchomości w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć. W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.