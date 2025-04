"Czas reakcji jest absolutnie kluczowy. To jest też kwestia naszej odpowiedzialności"

Minister Tomasz Siemoniak zapytany w poniedziałek na briefingu prasowym po oficjalnym rozpoczęciu Wyższego Kursu Ochrony Ludności, czy na majówkę lasy zostaną zamknięte dla mieszkańców odpowiedział, że "nie ma takiego ryzyka, choć oczywiście zagrożenie pożarowe jest duże". Dodał, że to "ze względu na to, że mamy wielomiesięczną suszę i każde nawet drobne zagrożenie może się rozrosnąć do dużego pożaru, tak jak to miało miejsce tydzień temu w Biebrzańskim Parku Narodowym".

Według ministra straż pożarna jest w pełnej mobilizacji i jest gotowa do działania. "Mamy specjalistyczne jednostki do gaszenia pożarów w lasach. Wykorzystaliśmy ten potencjał, jeśli chodzi o gaszenie pożarów z powietrza. Widzieli Państwo, ile śmigłowców i samolotów było zaangażowanych" - zaznaczył.

Siemoniak zaapelował do wszystkich, którzy korzystają z lasów turystycznie, żeby "spacerując, byli niesłychanie ostrożni i niesłychanie czujni, a wszelkie podejrzane rzeczy natychmiast zgłaszali".

"Czas reakcji jest absolutnie kluczowy. To jest też kwestia naszej odpowiedzialności, bo tak jak takie hasło, które pamiętam jeszcze z dzieciństwa - las rośnie wolno, płonie szybko i potem trzeba dziesięcioleci, żeby odtwarzać to, co w ciągu kilku godzin może być strapione przez ogień" - podsumował.

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym

Ugaszony w środę 23 kwietnia pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym wybuchł po południu w niedzielę 20 kwietnia 2025 r. w okolicy miejscowości Polkowo. Z najnowszych danych wynika, że pożar objął ok. 190 ha powierzchni parku. W pobliżu terenów zajętych pożarem położony jest bezcenny przyrodniczo obszar ochrony ścisłej Czerwone Bagno.

Według danych Lasów Państwowych od początku 2025 roku do 23 kwietnia wybuchło w Polsce 1 679 pożarów lasów, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku były to 433 pożary, co daje niemal 4 razy więcej pożarów lasów, niż w zeszłym roku.

Stan zagrożenia pożarowego w Polsce

W poniedziałek Instytut Badawczy Leśnictwa udostępnił mapę przedstawiającą stan zagrożenia pożarowego w Polsce. Zagrożenie dużego stopnia obejmuje województwo zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie oraz woj. lubelskie, podkarpackie i śląskie. Natomiast średnie zagrożenie pożarowe dotyczy niemal całego kraju.

Jak podał IBL, mapa jest opracowywana na podstawie aktualnych wartości wilgotności ściółki, co wpływa na jej zapalność. Wyniki pomiarów są podstawą do wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu w przypadku, gdy wartości mierzone przez pięć kolejnych dni o godz. 9.00 wynoszą poniżej 10 proc.

Według prognozy długoterminowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w maju temperatura powietrza w całym kraju będzie przekraczać normę wieloletnią z lat 1991-2020.