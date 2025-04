Bezpieczeństwo i konkurencyjność to dwa główne słowa-klucze tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Podczas zaplanowanego na 23-25 kwietnia wydarzenia eksperci będą dyskutować o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Polską i Europą. Co znaczy działać razem dla bezpiecznej przyszłości i w jaki sposób podnieść konkurencyjność i niezależność europejskiej gospodarki – to będą myśli przewodnie tegorocznej debaty, organizowanej pod patronatem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

– Europejski Kongres Gospodarczy ma w tym roku dwa główne słowa-klucze: bezpieczeństwo i konkurencyjność. Wszyscy jesteśmy świadkami, jak dynamicznie, zwłaszcza w ostatnim czasie, zmienia się rzeczywistość geopolityczna i jakie wyzwania dla gospodarek niosą ze sobą te turbulencje – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Na naszych oczach rodzi się nowy porządek świata, a niestabilne otoczenie gospodarki wpływa na koniunkturę, klimat inwestycyjny i strategie firm. Przez trzy kongresowe dni będziemy chcieli przyjrzeć się temu wszystkiemu wnikliwie i, jak co roku, stworzyć platformę wymiany myśli, doświadczeń, rekomendacji – dodaje.

Ponad 200 kongresowych debat odbędzie się pod hasłem „Razem dla bezpiecznej przyszłości. United for a safe future”. Dyskutowane będą m.in. założenia kluczowych dokumentów wskazujących kierunki zmian w polityce gospodarczej UE, jak Clean Industrial Deal czy Kompas konkurencyjności.

Paneliści poszukają odpowiedzi na pytanie, jak połączyć działania na rzecz neutralności klimatycznej ze wsparciem konkurencyjności gospodarki, zmniejszaniem zależności i podniesieniem bezpieczeństwa. Na agendę trafią tematy ważne dla biznesu: deregulacja i wolny rynek, przystępne ceny energii, priorytety dla inwestycji, innowacji czy technologii. Wiele miejsca będzie poświęcone mobilizacji przemysłu w Europie, obronności, potencjałowi militarnemu czy wykorzystywaniu przełomowych technologii.

Nowe otwarcie europejskiej polityki gospodarczej i przemysłowej oraz działania w ramach polskiej prezydencji rzucą z kolei światło na kluczowe dla przyszłości obszary i trendy: transformację sektora energii i całej gospodarki, wielkie inwestycje, cyfryzację różnych dziedzin życia, międzynarodową współpracę i ekspansję gospodarczą czy rozwój regionalny.

Kongres będzie okazją, żeby omówić dotychczasowy przebieg i bilans prezydencji na jej półmetku. Uwaga zogniskuje się wokół strategii i priorytetów polskiego przywództwa w Radzie UE.

Nie zabraknie tematów aktualnych, jak nowy etap współpracy Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, czy udział UE we wsparciu i odbudowie Ukrainy. Jak się ma w tych nowych warunkach gospodarka i jak w niestabilnym świecie działać skutecznie, prorozwojowo i odpowiedzialnie? Co oznacza zmieniająca się mapa sojuszników, partnerów i rywali, i jakie są w tym kontekście perspektywy rozszerzenia Wspólnoty, co znaczą dla niej spójność i solidarność? To pytania, które będą stawiane przed panelistami i ekspertami kongresu.

– Zależy nam, żeby z Katowic, w roku polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, popłynęło wyraźne przesłanie dla Europy i świata, słyszalny i wiele wnoszący głos w dyskusji o tym, jaka będzie nasza przyszłość – zaznacza Wojciech Kuśpik.

XVII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w hali widowiskowo-sportowej Spodek w Katowicach.