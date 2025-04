W przyszłym tygodniu Komisja Europejska przyjmie „dodatkowe środki nadzwyczajne” związane z dużą skalą ognisk ptasiej grypy w niektórych regionach Polski – poinformowali DGP przedstawiciele KE. Zgodnie z przesłanym komunikatem, polskie władze regionalne i krajowe wyraziły na nie zgodę.

W przesłanym DGP stanowisku czytamy, że biorąc pod uwagę dużą skalę ognisk w województwach mazowieckim i wielkopolskim oraz dużą liczbę drobiu nadal obecnych w strefach ochrony i nadzoru ustanowionych dla ognisk w tych województwach, aby złagodzić ryzyko narażenia drobiu na wirus HPAI krążący w tych obszarach i zapobiec rozprzestrzenianiu się HPAI, a także zgodnie z zasadą ostrożności, „konieczne jest przyjęcie dodatkowych środków nadzwyczajnych, które należy zastosować w tych obszarach wysokiego ryzyka, wzmacniając środki zapobiegawcze i kontrolne”.

„Przewiduje się, że środki te zostaną przyjęte przez Komisję w przyszłym tygodniu. Środki te mają również na celu, poprzez podejmowanie tych kroków zapobiegawczych, szerszą ochronę polskiego przemysłu drobiarskiego” – czytamy w oświadczeniu.

KE poinformowała nas, że środki te zostały omówione z władzami krajowymi i regionalnymi, które wyraziły na nie zgodę.

Co oznaczają nadzwyczajne środki?

Jednocześnie KE nie doprecyzowała, jakie miałyby być to środki – czy miałyby objąć jedynie wybrane gospodarstwa, regiony czy cały kraj. Nie ma również informacji czy „nadzwyczajne środki” oznaczają restrykcje dotyczące sprzedaży polskiego drobiu i wyrobów drobiowych za granicę.

O takiej ewentualności pisała Gazeta Wyborcza podając, że Komisja Europejska chce od piątku wprowadzić zakaz sprowadzania drobiu z Polski.

Mazowieckie i wielkopolskie „wyróżnione” przez KE

W przesłanym oświadczeniu Bruksela zwraca uwagę na dwa regiony, w których w ciągu ostatnich miesięcy, sytuacja epidemiologiczna się najbardziej skomplikowała. Mowa o województwach mazowieckim i wielkopolskim, w których stwierdzono 53 spośród 73 ognisk HPAI potwierdzonych w Polsce.

Na powagę sytuacji epidemiologicznej w tych województwach wpłynęła m.in. duża gęstość zakładów drobiarskich i duża gęstość populacji drobiu.

„W związku z tym niektóre obszary w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim w Polsce, w których występuje duże zagęszczenie zakładów drobiarskich, można uznać za obszary wysokiego ryzyka rozprzestrzeniania się HPAI” – oceniają przedstawiciele KE.

Bruksela chce ograniczenia przemieszczania się drobiu

W przesłanej DGP informacji Komisja Europejska zwraca jeszcze uwagę na kwestię przemieszczania się ptactwa, w tym drobiu zarażonego ptasią grypą.

„W bieżącym okresie roku ma miejsce wiosenna migracja dzikich ptaków, a w niektórych obszarach UE, w tym w Polsce, odnotowano wzrost liczby ognisk wykrytych u dzikich ptaków, co zwiększa ryzyko wprowadzenia HPAI do drobiu” – czytamy.

„Dlatego też, aby kontrolować namnażanie się i rozprzestrzenianie się wirusa HPAI, zagęszczenie podatnej populacji drobiu musi zostać zmniejszone w obszarach wysokiego ryzyka w Polsce, a przemieszczanie drobiu i jednodniowych piskląt powinno być bardziej ograniczone niż jest to dozwolone w środkach kontroli określonych w prawodawstwie UE” – dodają przedstawiciele KE.

Ucierpi eksport?

Wciąż nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, aby Bruksela chciała nałożyć na Polskę zakaz sprzedaży zagranicznej drobiu i wyrobów drobiowych. Byłby to mocny cios w polską branżę mięsną, która odpowiada za ok. 20 proc. ogółu sprzedaży zagranicznej w Polsce.

Polska jest jednym z największych producentów mięsa drobiowego na świecie.

W 2024 r. wyprodukowaliśmy ok. 3,5 mln t mięsa drobiowego, z czego ponad 2 mln t trafiło na eksport. Oznacza to, że ok. 60 proc. polskiej produkcji, sprzedawane jest za granicę, z czego zdecydowana większość – bo 70 proc. – do krajów UE. Wartość eksportu produktów drobiowych przekroczyła w zeszłym roku 5 mld euro.