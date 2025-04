Tą debatą żyła przez ostatni tydzień cała Polska. Miała się rozpocząć w Końskich o godz. 20. W przedwyborcze szranki miał stanąć Trzaskowski i popierany przez PiS Karol Nawrocki. Tak się jednak nie stało. Wszystkiemu jest winna TV Republika, która wcześniej zorganizowała własną debatę, też w Końskich. Debata TVP rozpoczęła się ok godz. 20.40

O godzinie 20.00 w hali sportowej Końskich (Świętokrzyskie) miała się rozpocząć debata transmitowana przez TVP, TVN i Polsat. Na nią Nawrockiego w środę zaprosił kandydat KO Rafał Trzaskowski. Kandydat popierany przez PiS postawił warunek - chciał, aby w organizacji debaty wzięły udział: TV Republika, wPolsce24 i Trwam. Niestety sztaby się nie dogadały. Efekt TV Republika szybko zorganizowała swoją debatę, na która zaprosiła wszystkich polityków. Rozpoczęła się o godz. 19.

Jeszcze o godz. 20 TVP mówiła, że debata się opóźni o kilka minut. Padły słowa, że rozpocznie się o 20.06. Do tego jednak nie doszło. Przy czym dziennikarze TVP, ani słowa nie wspomnieli, skąd spóźnienie. Podkreślali za to, że organizatorem wydarzenia jest Rafał Trzaskowski, a telewizja publiczna tylko udostępnia sygnał. Mało tego o godz. 20 nie było wiadomo, czy Karol Nawrocki dotrze na debatę TVP. zapowiedziano za to obecność pozostałych kandydatów, przy czym Sławomir Menzel już w południe zapowiedział, że nie weźmie udział w "cyrku". O godz. 20.20 okazało się jednak, że Karol Nawrocki będzie brał udział w debacie. Debata ma trwać ok. 90 min.

Popierany przez PiS Karol Nawrocki przyjechał do hali sportowej w Końskich (Świętokrzyskie) na debatę transmitowaną przez TVP, TVN i Polsat ok. 20.30. Nawrocki powiedział dziennikarzom, że do hali nie chciano wpuścić członków jego sztabu.

Przy wejściu do hali doszło do przepychanki, którą również transmitowały na żywo telewizje. Na debatę do hali sportowej w Końskich Nawrocki został w środę zaproszony przez kandydata KO Rafała Trzaskowskiego. Po godz. 18 Trzaskowski zdecydował się na rozszerzenie formuły debaty.

Wcześniej w piątek odbyła się debata na miejskim rynku w Końskich transmitowana przez TV Republika, w której nie uczestniczyli wszyscy kandydaci, w tym Trzaskowski. Z debaty rynku do hali sportowej przyjechali m.in.: kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia, była posłanka SLD Joanna Senyszyn, Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) i Krzysztof Stanowski, a także kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat, której na tamtej debacie nie było. Debata zaczęła się ok. godz. 20.40